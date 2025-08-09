Duelos a espada en la Feria de Muestras

Iván Villar Gijón Sábado, 9 de agosto 2025, 18:01 Comenta Compartir

Ruido de sables en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) 2025. El recinto ferial albergó este sábado su I Jornada de Recreación Histórica, con varias actividades organizadas por la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua y la Asociación Histórico-Cultural Arhem en colaboración con la Delegación del Ministerio de Defensa en Asturias. Durante toda la mañana los visitantes pudieron conocer de cerca la esgrima antigua y ver armas y recreaciones de vestimentas de distintas épocas, desde la Edad Media a la guerra de Vietnam. «La gente suele conocer la esgrima deportiva, y muchas veces tenemos que usarla como elemento de comparación, pero nosotros no buscamos competir, sino aprender a luchar cómo se luchaba cuando se usaban estas espadas», explicaba Pelayo Mejido, fundador e instructor de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, que ofrece clases en Oviedo, Gijón y Avilés. «Utilizamos réplicas de espadas reales, solo que no tienen ni filo ni punta. Pero son reproducciones muy fieles a las que podemos en un museo. Y en los duelos no pensamos en que gane el primero que da, sino en aprender a sobrevivir. Si recibes un golpe en un sitio determinado, te enseña qué tienes que hacer para que ahí no te vuelvan a dar».

Con las limitaciones que ofrecía un espacio tan transitado como las calles de la Fidma, miembros de la escuela iban turnándose en enfrentamientos con espada larga, con espadas de puño… «Tenemos espadas europeas de todas las épocas, desde la era romana hasta entrado el siglo XX: desde caballeros y mosqueteros, hasta sables que podía tener el Ejército en el cambio de siglo del XIX al XX». Y aunque algunos duelos se realizaban con trajes y protecciones similares a las de la esgrima deportiva, otros participantes se enfrentaban con vestimentas de lo más variado, desde legionarios romanos a princesas mediavales. Y junto a ellos, miembros de Arhem mostraban sus réplicas de vehículos y uniformes como el de la Unidad 101 Aerotransportada de Estados Unidos en la II Guerra Mundial: «Los que saltaron antes del desembarco de Normandía», apuntaba Julio Ribeiro. En la jornada participaron otras asociaciones recreadoras como Ab Urbe Condita (época romana), Terra Carpetana (prerromana), La Guardia Recreación (diversas épocas) y AECCSO-La Camarada (Siglo de Oro).

