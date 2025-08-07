Escanciadores de edición limitada y un David de Miguel Ángel en impresora 3D sorprenden en la Feria de Muestras de Asturias

Iván Villar Gijón Jueves, 7 de agosto 2025, 15:42 | Actualizado 16:14h. Comenta Compartir

En el mundo de la impresión en tres dimensiones «no hay límites, puedes hacer lo que necesites». Tanto que en Triditive, empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de equipos industriales para la fabricación aditiva y automatizada de piezas de polímeros o metal, no dudaron en ponerse a prueba para ver si podían reproducir el icónico David de Miguel Ángel. «Queríamos ver hasta qué tamaño conseguíamos imprimir, y pudimos hacerlo por partes en un máquina que permite hacer piezas de hasta 45 centímetros». El resultado, con un aspecto pétreo y una escala 2:5 con respecto a la escultura original, llama la atención a todos los visitantes de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) 2025 que acceden al pabellón 4 desde el pasillo central del recinto ferial Luis Adaro de Gijón.

También lo hace, a su lado, la figura a tamaño real de un escanciador botella en alto, una pieza que protagonizó en enero el estand de Oviedo en la última edición de la feria de turismo Fitur y para cuya ejecución utilizaron de modelo a un escanciador real al que tuvieron que escanear. A partir de ahí se obtuvo una imagen digital que pasó al plano físico gracias al trabajo durante una semana de varias máquinas que fueron imprimiendo piezas de 30 centímetros de alto con un hilo de poliácido láctico (PLA), un polímero biocompostable. «Podemos trabajar con diferentes tipos de material», apuntan desde la empresa, matizando la necesidad de tener en cuenta aspectos como la resistencia al calor de piezas que vayan a estar en exteriores y que podrían sufrir deformaciones.

Ampliar Luis Valdés y el alcalde de Nava, Juan Cañal, durante la firma del acuerdo de colaboración con el Museo de la Sidra. I. V.

El mismo modelo de escanciador se ha trasladado a una escala más pequeña para elaborar en resina, y sobre una cuña de madera, una serie limitada de 300 unidades con la que buscan rendir homenaje a la cultura sidrera. «Es un proyecto que fusiona innovación y patrimonio cultural, porque reinventar la tradición es una nueva forma de conservarla», destacan desde la empresa, que este jueves suscribió en la Fidma un acuerdo de colaboración con el Museo de la Sidra que incluye la venta en este espacio de las unidades que queden disponibles al finalizar la Feria de Muestras, así como la cesión del escanciador a tamaño natural para su exposición temporal. «Esta colaboración representa lo que Asturias puede ofrecer al mundo: una identidad fuerte, una cultura viva y una industria capaz de innovar sin perder sus raíces», remarcó el presidente de Triditive, Luis Valdés. Como muestra de la capacidad de su tecnología para jugar con las escalas, el mismo escanciador se puede comprar, en este caso sin límite, con el tamaño de un imán de nevera.

