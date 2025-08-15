Juan Noval-Moro y Vilma Ramírez, en el concierto que cerrará la Feria de Muestras

E. C. Viernes, 15 de agosto 2025, 19:09 Comenta Compartir

La 68 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias vivirá este domingo su última jornada, para la que ha programado de nuevo como cierre, a las 19 horas en el salón de actos del Palacio de Congresos, un concierto que correrá a cargo de la Ópera de Oviedo y la Filarmónica de Gijón, unidas para poner un broche de oro al certamen en el marco del Día de la Música. Será el tercer año consecutivo de una iniciativa que se puso en marcha a raíz de la exposición 'Vamos a hacer una Ópera', con la que en la Fidma de 2023 el pabellón del SabadellHerrero rindió homenaje a la historia del género lírico en Asturias y, en particular, a los 75 años que entonces cumplía la Ópera de Oviedo.

Esa muestra recibió más de 80.000 visitas e incluyó un concierto que «dado su éxito, llegó para quedarse», destacan los organizadores. «Desde la Ópera de Oviedo celebramos con enorme satisfacción esta participación en un evento tan popular, exitoso y concurrido como la Feria de Muestras, con miles de visitantes cada año», apunta su director, Celestino Varela. «Para nosotros llevar la lírica a este escenario supone una oportunidad única de acercar nuestro arte a un público amplio y diverso, y en un entorno festivo y abierto».

Mañana sobre el escenario del Palacio de Congresos sonarán las voces de la soprano Vilma Ramírez y el tenor Juan Noval-Moro, acompañadas al piano por Marcos Suárez y a la flauta por Juan Cossío. El concierto, de acceso gratuito, tendrá una duración aproximada de 30 minutos. «Estamos seguros de que el público disfrutará muchísimo de este recital. Espacios de encuentro como este nos permiten romper barreras, despertar curiosidad y generar nuevas miradas hacia el mundo lírico. Queremos que todo el que se acerque descubra que la ópera es emoción e historia y que forma parte del patrimonio cultural asturiano».