Seis nuevas empresas se dan a conocer en Gijón Impulsa

Jana Suárez Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 08:39

Nueva tanda para dar a conocer jóvenes empresas gijonesas. El estand de Gijón Impulsa, ubicado en la planta baja del Palacio de Congresos, recibió ayer a seis «nuevas entidades radicadas en la ciudad. El objetivo es que al igual que ocurrió la pasada semana con las antecesoras dispongan de un espacio para darse a conocer y además también establezcan sinergias entre ellas», explicó la vicealcaldesa, Ángela Pumariega. Al acto de inauguración también acudió el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria. Darán a conocer sus servicios, establecerán contactos con nuevos clientes y fortalecerán la imagen las empresas: Galata Sister, IoT On, Cadabit, ATlélier by The Japanese Hub Concept Shop, DelosCakes y Eucalipto y Mimosa.

Proyecto 'Trastu'

Hoy, de 12 a 14 horas, tendrá lugar en el estand de Gijón Impulsa la presentación y exhibición del proyecto 'Trastu del equipo 4Space de la Universidad de Oviedo. Este 'dream team' de la innovación lleva diez años organizando las Jornadas de Drones en la universidad asturiana y formando a más de 250 estudiantes. El nuevo proyecto es una evolución de vehículos autónomos terrestres y marítimos. En su debut, se clasificaron en terceraposición en el European Rover Challenge (ERC), en Cracovia.

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias