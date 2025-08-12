El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Feria de Muestras de Asturias (Fidma) 2025

Seis nuevas empresas se dan a conocer en Gijón Impulsa

Galata Sisters, IoT On, Cadabit, ATélier by The Japanese Hub Concept Shop, DelosCakes y Eucalipto y Mimosa exponen sus productos

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 08:39

Nueva tanda para dar a conocer jóvenes empresas gijonesas. El estand de Gijón Impulsa, ubicado en la planta baja del Palacio de Congresos, recibió ayer a seis «nuevas entidades radicadas en la ciudad. El objetivo es que al igual que ocurrió la pasada semana con las antecesoras dispongan de un espacio para darse a conocer y además también establezcan sinergias entre ellas», explicó la vicealcaldesa, Ángela Pumariega. Al acto de inauguración también acudió el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria. Darán a conocer sus servicios, establecerán contactos con nuevos clientes y fortalecerán la imagen las empresas: Galata Sister, IoT On, Cadabit, ATlélier by The Japanese Hub Concept Shop, DelosCakes y Eucalipto y Mimosa.

Proyecto 'Trastu'

Hoy, de 12 a 14 horas, tendrá lugar en el estand de Gijón Impulsa la presentación y exhibición del proyecto 'Trastu del equipo 4Space de la Universidad de Oviedo. Este 'dream team' de la innovación lleva diez años organizando las Jornadas de Drones en la universidad asturiana y formando a más de 250 estudiantes. El nuevo proyecto es una evolución de vehículos autónomos terrestres y marítimos. En su debut, se clasificaron en terceraposición en el European Rover Challenge (ERC), en Cracovia.

