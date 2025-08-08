Gijón invita a imaginar con inteligencia artificial Parque Científico y Tecnológico de 2050

Iván Villar Gijón Viernes, 8 de agosto 2025, 22:33 Comenta Compartir

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Innovación y Turismo del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, visitó ayer en la Fidma el estand de Gijón Impulsa, empresa municipal que como cada edición, desde el año 2000, cede su espacio a jóvenes empresas radicadas en la ciudad para que puedan darse a conocer, mostrar sus productos o servicios, contactar con clientes o fortalecer su imagen de empresa. «Los emprendedores son nuestro futuro y tenemos la obligación de apoyarles, porque son los profesionales que van a fortalecer el tejido empresarial, creando empleo y riqueza», señaló. Su visita coincidió con el penúltimo día en el estand de seis empresas, que desde mañana darán el relevo a otras seis para lo que resta de Feria.

A partir de mañana el espacio que ocupaban en la planta baja del Palacio de Congresos desde la jornada inaugural Beeko Cosmetics, Adolfo Fernández (HolaLab), Eguzki, Almadrón, la cortadora profesional de jamón Paula Díaz y el artista David Marcos servirá ahora para mostrar los productos y servicios de la empresa de estampado de telas Ecualipto y Mimosa, la de aplicaciones para la digitalización de gestiones empresariales IoT On, la de diseño y desarrollo de soluciones basadas en la inteligencia artificial Cadabit, la de diseño de ropa y complementos Galata Sisters, la de comercialización de té japonés ATélier by The Japanese Hub Concept Shop y la de pastelería DelosCakes. Pumariega que acudió acompañada por el gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz, destacó que «la Fidma es el mejor escenario posible para que estas empresas puedan presentar y dar a conocer sus productos, y también conocerse entre ellas». Añadió que muchas veces se trata de empresas de nueva creación, «por lo que de este modo pueden crear sinergias además de acercarse a todas las iniciativas y ayudas que podemos brindarles para el inicio y puesta a punto de sus negocios». A lo largo de estos días, además, el estand seguirá albergando actividades como una exhibición del proyecto 'Trastu', un vehículo similar a los 'rover' de Marte desarrollado por el equipo 4Space de la Universidad de Oviedo, y la presentación del proyecto cultural y medioambiental 'Raíces-Gijón 2026', que incluye un certamen internacional de moda sostenible.

Este año el protagonismo del estand de Gijón Impulsa en la Fidma es para el 25 aniversario de la inauguración del Parque Científico y Tecnológico, destacando datos como la presencia de más de 220 empresas y 6.000 profesionales, una facturación de1.750 millones de euros o la inversión de 30 millones de euros en I+D. Con motivo de esta efemérides, que coincide además con la puesta en marcha de las obras de ampliación del parque en el entorno de la Pecuaria, Gijón Impulsa ha puesto en marcha en la Fidma un concurso en el que invita a imaginar cómo será este espacio dentro de otro cuarto de siglo, en el año 2050. Hasta el 15 de septiembre podrán enviarse a concurso@25pctg.es imágenes o dibujos desarrollados con herramientas de inteligencia artificial que muestren qué se espera de ese entorno para dentro de 25 años. Se han establecido dos categorías, junior y senior, y como premios habrá sendos packs de 'merchandising' de Gijón.

