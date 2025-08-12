El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los niños con FOP, Darío y Valentina, acompañados por sus familias e investigadores del ISPA, en Oviedo. Álex Piña
El «grito a la esperanza» de Valentina y Darío, dos niños con fibrodisplasia osificante

La Asociación 'Un grito a la esperanza' recauda fondos para financiar un proyecto de investigación de cuatro años dedicado a demostrar si es efectivo uno de los medicamentos que se están estudiando para el tratamiento de esta patología que afecta a treinta personas en España

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Martes, 12 de agosto 2025, 19:25

Sólo treinta personas en España padecen fibrodisplasia osificante progresiva (FOP), una enfermedad genética rara que ocasiona la formación de hueso extraesquelético en músculos, tendones ... y ligamentos. Esta osificación anormal limita la movilidad de quienes la padecen. Es el caso de Valentina, una niña de cinco años oriunda de Jerez de la Frontera, y Darío, un niño de cuatro años oriundo de León. Ellos son parte de esos treinta pacientes que padecen esta patología ultrarrara y para la cual todavía no se ha descubierto ninguna cura.

