La Fiscalía de Asturias denuncia el «disparate» de la burocracia: «Hasta para mover un mueble hay que hacer papeles» Esther Fernández apuesta por unificar sedes en Oviedo porque «en no muchos años acabaría amortizándose» La fiscal superior de Asturias, Esther Fernández. / EFE RAMÓN MUÑIZ Martes, 16 febrero 2021, 12:02

La burocracia atenaza a la administración y produce situaciones de pesadilla, según acaba de describir la propia fiscal superior del Principado, Esther Fernández, en la Junta General. «Es un disparate este sistema», clamó. «Que una fiscal superior tenga que hacer un escrito y lo deba firmar la viceconsejera para cambiar una bombilla no es de recibo; la excesiva burocracia nos paraliza porque es tiempo que pierdo de hacer otras cosas», lamentó. Para mover un mueble «también tengo que hacer papeles, no digo para comprarlo, digo para decir que ahí falta un clavo. Cada vez que tiembla una bombilla me pongo en lo peor, ay madre». «Según he podido saber estas cosas le pasan al propio presidente. Del tóner no vamos a hablar». Los parlamentarios reconocieron que en su día a día tienen problemas similares. «Pues unámonos, oiga, no podemos estar quince días sin una bombilla, yo ya lo digo y el resto tendrán que decirlo», retó.

Los problemas se arrastran también en materia de personal. Fernández cuestionó que las oposiciones a los funcionarios que van a trabajar en su departamento «están ancladas en el pasado, no se les pide formación en las aplicaciones que estamos utilizando». «Las cosas no pueden estar igual que cuando aprobé yo las oposiciones, en 1985, hay hoy otra forma de trabajar que ha cambiado totalmente; yo aún viví la Olivetti con papel de calco», evocó. En la situación actual «cada vez que mandan a un funcionario nuevo no viene formado así que son los compañeros los que le tienen que formar, retrasándonos», con el agravante de que quizás en cuestión de semanas el trabajador cambia de puesto. «Ahora me mandan a dos en comisión de servicio, los tengo que formar, luego se cubre la plaza y se van, y vuelven otros a los que formar», dijo. «Hay que agilizar el sistema de traslados», reclamó.

La fiscal superior reconoció avances en materia informática, donde sus subordinados ya tienen doble pantalla, portátiles e internet, pero subrayó los problemas que ocasiona en Oviedo la dispersión de sedes. «La administración, si piensa lo que gasta ahora en alquileres de edificios, transportes y tiempo de trabajo que es muy caro, igual en cinco años lo tiene amortizado», consideró. Fernández recordó que en su día cuando propuso que se instalara en su departamento un sistema de videoconferencia «hice un cálculo de lo que se iba a ahorrar en taxis, hay que pensar en términos económicos a corto y medio plazo». La responsable del Ministerio Público en la región considera a este respecto «razonable» la propuesta de «intercambio» de sedes con la Universidad de Oviedo, al objeto de que fiscales y juzgados puedan ocupar las facultades localizadas cerca de Llamaquique. En la actualidad el palacio de justicia «se ha quedado pequeño para todos y no hablo de comodidades porque a mí con un ordenador y una mesa me basta y me sobra» pero el fiscal que atiende las causas de violencia de género «no tiene un despacho allí, cuando son causas en los que hablar es muy importante».