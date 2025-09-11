La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud

La Fiscalía de Asturias ha solicitado la apertura de un expediente de jurisdicción voluntaria para proveer medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad ... jurídica a José Ángel Fernández Villa. Esto es, el sistema de apoyo recogido tras la reforma del Código Civil en 2021 que sustituye a la antigua «incapacitación» y que permitirá al exdirigente sindical mantener su capacidad jurídica y autonomía, pero recibiendo asistencia judicial por personas ajenas a su entorno para poder tomar decisiones.

La medida se adopta tras el auto de sobreseimiento provisional dictado en abril de 2024 por su estado de salud en el 'caso Hulla', en el que los informes forenses ya advertían de su deterioro mental y de su imposibilidad de comparecer en condiciones de igualdad.

Fue en aquel momento cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo solicitó a la Fiscalía que valorase la situación y, tras la incoación de diligencias preprocesales civiles, el Ministerio Público concluye ahora que concurren los requisitos legales para formalizar judicialmente ese apoyo.

El decreto firmado por la fiscal instructora afecta únicamente a su situación personal y, tal y como explican fuentes judiciales, no modifica en absoluto el proceso en el que, de alguna manera, aún está implicado. Y es que, aunque su deterioro cognitivo llevó a la jueza que instruye el 'caso Hulla' a acordar hace ya más de un año el sobreseimiento provisional de las investigaciones en relación con él, todos sus bienes permanecen embargados y, por lo tanto, su patrimonio continúa ligado al procedimiento y podría verse afectado cuando, una vez se celebre el juicio, se dicte sentencia.

'Caso SOMA y caso Hulla'

Fernández Villa ya fue condenado en 2018 por el conocido como 'caso SOMA' a tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato minero que lideró durante tres décadas, aunque no ingresó en prisión debido a sus condiciones de salud. Tanto el 'caso SOMA', iniciado a raíz de una querella interpuesta por sus antiguos compañeros, como el 'caso Hulla', promovido por la Fiscalía Anticorrupción y que investiga una presunta trama de corrupción en torno a la subvención, adjudicación y construcción de la residencia del Montepío de la Minería, se abrieron tras hacerse pública la fortuna oculta del exsindicalista.

El 'caso Hulla', que mantiene a una veintena de personas investigadas en fase de instrucción, arrancó hace ocho años con una operación policial sin precedentes en Asturias, que incluyó la detención simultánea del propio Villa; de su mano derecha y expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo; del propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros y promotor de la residencia de Felechosa, Juan Antonio Fernández; del arquitecto Manuel Sastre; y del exasesor económico del Montepío, José Manuel Fernández. No obstante, las diligencias preprocesales realizadas por la Fiscalía Anticorrupción se remontan a 2013. El proceso de instrucción podría estar a punto de finalizar, a la espera de la apertura de juicio oral.