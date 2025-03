Futuro y presente por la igualdad real

OLGA ESTEBAN Sábado, 30 de noviembre 2019, 02:52 Comenta Compartir

Compromiso. Con nuestro comportamiento en el día a día. Con el lenguaje que utilizamos. Con las enseñanzas que transmitimos a los niños y niñas. Con la educación que ofrecemos. Con la lucha por la igualdad. Con el mensaje que construimos en los medios de comunicación. Con el activismo. Con las mujeres más allá de nuestras fronteras, creencias y religión. Con quienes abren caminos en mundos difíciles dominados hasta ahora por los hombres. Compromiso general e individual. Fue uno de los principales mensajes que sobrevoló ayer todas las intervenciones de la tercera edición de Futuro en Femenino, programa de EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS que pone el foco de atención en la igualdad. En la real. Y en todo lo que falta por hacer. Habló de compromiso el director general de este periódico, Goyo Ezama, de los pasos en este sentido que desde el decano de la prensa asturiana ya hemos dado, como la eliminación de nuestras páginas de cualquier anuncio con contenido sexual.

Habló de compromiso la directora general de Igualdad del Principado de Asturias, Nuria Varela, firme defensora de la necesidad de un feminismo que haga posible la igualdad de los 3.000 millones de mujeres que hay en el mundo, así como de la obligación de llevar ese mensaje a las aulas, tal y como ha hecho el programa Futuro en Femenino, llegando a 300 estudiantes de los colegios de la Inmaculada, San Vicente, el centro rural de La Marina, Elisburu, Santa María del Naranco y el Clarín. Niños y niñas que han dado un auténtico ejemplo, que se extrañan cuando les cuentan que las mujeres cobran menos que los hombres o que hay quien cree que ellas solo puede dedicarse a las tareas del hogar. Es más, ayer, en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto, se contó una anécdota muy significativa: en uno de los talleres organizados en un colegio, se pidió a los estudiantes que dibujasen a las personas responsables de diferentes áreas de una empresa: todos dibujaron mujeres. Los talleres escolares han contado con la colaboración de Caja Rural, Belladona, Emulsa, Cosermo, Cartonajes Vir, USO, Transinsa, Ternera Asturiana, Coca Cola, Fundación EdP, el Ayuntamiento de Villaviciosa y Dupont.

De compromiso habló también la primera ponente, en una charla inspiradora. Yolanda Domínguez, experta en comunicación y género, hizo a los presentes replantearse los modelos de hombre y mujer que han visto en imágenes a lo largo de su vida, desde los dibujos infantiles de la infancia hasta el último debate electoral. Compromiso con una publicidad no sexista, con un lenguaje por la igualdad, por la no cosificación de la mujer.

Mujeres en mundos de hombres son Marina Amorés, Cristina Fanjul y Vanda Martins. La primera abogó por el activismo y la protesta. El compromiso de las segundas pasa por ser conscientes, en el día a día, de nuestro papel como mujeres y nuestra responsabilidad. Las tres apoyaron las cuotas que permitan que mujeres más que preparadas ocupen los puestos que les corresponden por derecho.

Si de compromiso hablamos, uno de los más claros fue el que trajo hasta GijónNásara Iahdih, fundadora de la plataforma Hijas de la Revolución. Feminismo activo donde más difícil es ejercerlo, en defensa de los derechos de las mujeres árabes. Durante su intervención hubo oportunidad de hablar por videoncoferencia con Mena Souilem, cofundadora de Conciencia Feminista, colectivo que lucha por la liberación de las mujeres en Oriente Medio, en una sociedad que «se basa en la creencia de que las mujeres son menos que los hombres». «Todo lo que no tenemos derecho a decidir es opresión», dijo claramente, y ellas hay demasiadas cosas que no pueden decidir ni controlar.

Y de mujer a mujer llegó un tirón de orejas. «Es importante que escuchen los problemas de las mujeres sin excepción, sin discriminación y respetar a las mujeres, veladas y no veladas, contra el acoso, la discriminación y la opresión de los países occidentales. Que se escuchen los problemas de las comunidades árabes y del norte de África sin hablar en su nombre». Igual lo expresó Násara Iahdih Said: «África está solo a 13 kilómetros de España y ustedes tienen más información de los movimientos feministas de Estados Unidos y Latinoamérica que de los de África, cuando a la inversa no es así».

Compromiso también se exigió en la mesa redonda 'Mujeres y Cultura'. La directora, guionista y productora de cine y televisión Inés París habló de que, para lograr el cambio, las políticas culturales las tienen que marcar las mujeres. «Estar en puestos de dirección afecta a los contenidos y los contenidos tienen una tremenda influencia en la forma de actuar». Junto a ella, Isabel López Calzada, directora de la Orquesta Sinfónica de Madrid, y Margarita Borja, poeta, directora escénica y gestora cultural, hablaron de cambiar el relato, más aún teniendo en cuenta que las cifras demuestran que el teatro, el cine, la música que dirigen mujeres tiene éxito e incrementa la taquilla.

Entre el público tomaron buena nota de los mensajes la vicepresidenta de la Junta General del Principado, Celia Fernández; las concejalas del PP en el Ayuntamiento de Gijón Ángeles Fernández Ahúja y Ángela Pumariega; Lorena Villar, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa; Marta Cernuda, del Consejo Rector de Caja Rural de Asturias; Nuria Ramos y Carlos Amado, de la Fundación Princesa de Asturias; Ramón Menéndez, de Coca Cola; Blanca Díaz-Cañedo, de Belladona, y Susana Álvarez Otero, de la Universidad de Oviedo.