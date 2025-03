Ampliar Toña Is recibió el Premio Futuro en Femenino de manos de Marta Cernuda, consejera de Caja Rural de Asturias. DANIEL MORA

«El fútbol femenino ha venido para quedarse, pero necesita visibilidad» Toña Is. Seleccionadora campeona del mundo Sub 17. La seleccionadora campeona del mundo Sub 17 Toña Is, Premio Futuro en Femenino, narró las dificultades de sus comienzos en un deporte que es su pasión y su profesión