IU y la oposición ven «indispensable» crear el grupo de control de inversiones estatales en Asturias

Después de que el Ministerio de Hacienda publicara el último informe sobre la inversión estatal ejecutada en cada comunidad, se desató la gran bronca en ... Asturias. Los ministerios, organismos autónomos y empresas estatales habían cumplido el 40,51% de lo anunciado. Corría el año 2022 y en consecuencia el presidente del Principado, Adrián Barbón, emprendió un «maratón ministerial», exigiendo explicaciones. Tras reunirse con el de Presidencia, Félix Bolaños, su equipo emitió un comunicado celebrando «el compromiso del Gobierno central de crear una comisión bilateral para evaluar la ejecución de las inversiones en Asturias». El presidente asturiano lo consideró como un «hito histórico». Un «paso adelante en cuanto al reconocimiento de la importancia de Asturias; parece a veces que con unas comunidad sí y con otras no, bueno, pues con Asturias también va a existir ese encuentro bilateral», abundó.

En octubre de 2022 se celebró una comisión bilateral, con una declaración conjunta en la que, en efecto, se anunciaba la intención de constituir dos grupos de trabajo. El primero debía servir para hacer seguimiento de las inversiones estatales en Asturias, el segundo abordaría los grandes proyectos y planificación.

Dos años y medio después, nada ha cobrado forma. Lo reconocía el Gobierno central en una respuesta a los senadores asturianos del PP, donde subrayaba que aquella declaración conjunta dejaba a la voluntad de las partes crear esos grupos de trabajo.

A la ausencia de ese órgano estable prometido se suma que el Ministerio de Hacienda dejó de publicar los informes sobre ejecución presupuestaria por territorios, complicando el seguimiento de lo que el Estado hace en cada comunidad.

Esta omisión soliviantó ayer a todos los partidos, salvo al socialista. IU-Convocatoria, socio en el Gobierno autonómico, juzgó de «mala noticia» que se cronifique la ausencia de los grupos de control de las inversiones estatales. «Se planteaba como una vía para poder monitorear la ejecución presupuestaria y como herramienta que permitiera aplicar correcciones para lograr el máximo de objetivos», dijo su portavoz, Delia Campomanes, quien consideró «indispensable que tanto en Madrid como en Asturias se cumplan con este compromiso. Asturias no puede perder ni un euro en inversiones y aún menos si se cuentan con esos recursos consignados».

Desde el Principado se dio carta de naturaleza a la situación actual. «La relación entre el Principado y el Ejecutivo central es leal, fluida y constante a todos los niveles, como corresponde a dos administraciones públicas», aseguraron desde el Ejecutivo autonómico. «Todas las cuestiones importantes para la comunidad se abordan a través de un diálogo permanente entre ambos gobiernos», añadieron. En esa línea el diputado socialista Ángel Morales subrayó que ya se dan contactos frecuentes para «favorecer el avance de todas las cuestiones que son importantes para Asturias, y ese era el objetivo de los grupos de trabajo».

Para Pablo González, senador del PP, la respuesta recibida por el Gobierno asumiendo la no constitución del grupo «confirma lo que todos intuimos, que ni unos ni otros han tenido el más mínimo interés en constituir nada porque en realidad no hay nada sobre lo que hacer ningún seguimiento». «El socialismo asturiano sufre una derrota apabullante con el bloqueo de cualquier inversión estratégica en la región por parte del gobierno de Pedro Sánchez y Adrián Barbón es el principal responsable de no levantar la voz», afeó.

Gonzalo Centeno, de Vox, señaló que la comisión bilateral tuvo lugar meses antes de las elecciones y pasadas ellas «si te he visto no me acuerdo. Como el vial de Jove, el cierre del anillo central, el corredor Atlántico y tanto bombo que después de las elecciones se convierte en humo».

Desde Foro, Adrián Pumares, recordó haber preguntado en varias ocasiones por la comisión bilateral «y la respuesta ha sido descorazonadora: no está previsto que se reúna». «Con esto, lo que se demuestra es que detrás de los anuncios de Barbón hay solo humo», recriminó.

Covadonga Tomé, de Somos Asturias, estableció que «debe ser el Gobierno de Asturies quien reclame y realice el seguimiento, junto con el ejecutivo estatal, para que se cumpla con las inversiones previstas» e instó a volver a publicar las estadísticas.