«Por la historia del conductor, todo apunta a un desvanecimiento», dice la jefa de Tráfico

La principal hipótesis que manejan los investigadores para explicar cómo el autobús que conducía Omar López acabó estrellado contra un pilar es que pudo haber sufrido un desvanecimiento. Así lo ratificó ayer la jefa provincial de Tráfico en Asturias, Raquel Casado.

«Parece por la historia del conductor, por las condiciones en que se encontraba, que pudo sufrir un desvanecimiento», indicó Casado en declaraciones a Onda Cero. La jefa de Tráfico también confirmó que la empresa ALSA trasladó la información de que el vehículo circulaba por la zona a 55 kilómetros por hora. «Es una información de la empresa en base a los instrumentos de seguimiento que tienen los autobuses», indicó.

Este dato, no obstante, es un elemento más a tener en cuenta por el equipo de la Guardia Civil que está investigando lo sucedido. «Por ahora no tenemos cerrado el informe, ha sido un accidente grave y no se ha podido tomar declaración aún a todos los testigos. Poco a poco tendremos mas información», añadió sobre un accidente que ha dejado cinco fallecidos. Todavía cuatro personas, una de ellas el propio conductor, continúan ingresadas en el HUCA.