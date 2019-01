Los hospitales asturianos apuran las altas para acoger a los pacientes de Arriondas El Sespa está coordinando la derivación de los enfermos a los diferentes centros LAURA FONSECA Gijón Miércoles, 23 enero 2019, 12:26

La red hospitalaria del Principado está en situación de alerta. La evacuación del Hospital de Arriondas por riesgo de inundaciones ha llevado al Servicio de Salud del Principado (Sespa) a coordinar un plan especial de traslados. Todos los centros hospitalarios están apurando las altas médicas, con el fin de habilitar camas vacantes para los pacientes que lleguen desde Arriondas.

La alta presión asistencial de los últimos días, a consecuencia de la epidemia de gripe, está complicando un poco las cosas, aunque de momento, «la situación es perfectamente asumible», señalan desde los diferentes hospitales.

Cabueñes, en Gijón, el centro que actúa como referente de Arriondas, mantenía una elevada ocupación esta mañana, con 28 habitaciones triples y 19 individuales convertidas en dobles. El hospital está tramitando la contratación de más personal con el fin de hacer frente a la actividad que le pueda ser derivada desde el Oriente, donde se han suspendido operaciones y consultas. También en Jove, el otro hospital de Gijón, se están preparando para recibir a los pacientes evacuados desde Arriondas.

Por su parte, el HUCA, en Oviedo, se ha puesto manos a la obra para lograr camas donde realojar pacientes derivados a causa de las inundaciones provocadas por la crecida del río Sella. El complejo hospitalario no solo está acelerando las altas sino también los traslados al Monte Naranco, que actúa como balón de oxígeno cuando el HUCA está al limite de su ocupación. De momento, los hospitales, excepto el de Arriondas, no han tenido que suspender actividad, aunque no descartan tener que hacerlo si la jornada se complica aún más.