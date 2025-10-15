El HUCA, pionero en España: utiliza una nueva sonda que ofrece imágenes 3D del interior del corazón en tiempo real

El HUCA se ha convertido en centro de referencia internacional para la formación de especialistas en imagen intracardíaca al ser el primer hospital de ... España en utilizar una nueva sonda que muestra en tiempo real y 3D el interior del corazón del paciente. Una mujer de 75 años, a la que se le practicó una reparación percutánea de la válvula tricúspide, fue la primera en beneficiarse de este innovador dispositivo, que se introduce por la vena femoral y no a través de la boca y el esófago, como viene siendo habitual con las sondas más convencionales.

Dicha intervención, primera de las tres que ayer se llevaron a cabo en el HUCA y de las dos previstas para hoy, se ha completado sin complicaciones y la paciente evoluciona favorablemente de su insuficiencia cardíaca. La multinacional Philips, fabricante de la nueva sonda, ha elegido al hospital asturiano para dar este salto en las operaciones cardíacas guiadas por imagen por la amplia experiencia y «excelentes resultados» de su Área del Corazón.

De hecho, cardiólogos de diferentes países vendrán a formarse al HUCA en esta técnica de vanguardia que reduce tiempo de quirófano y molestias al paciente, además de permitir a los especialistas maniobrar con una mayor precisión y seguridad. La idea es que la sonda se extienda al resto de España y a Portugal a partir de 2026.

Este avance tecnológico «ofrece una imagen de mayor calidad durante todo el procedimiento, por lo que es una excelente herramienta a la hora de guiar los procedimientos estructurales, como la reparación de válvulas o el cierre de la orejuela izquierda», explicaba este miércoles Pablo Avanzas, responsable del Área del Corazón del HUCA. «Por razones de seguridad, en estos primeros casos estamos combinando la imagen de la nueva sonda junto con la sonda transesofágica convencional. Pero pronto vamos a poder hacer este tipo de intevenciones sin que sea necesario introducir sondas por el esófago, lo que simplifica el procedimiento -incluso ya no sería necesaria anestesia general-, mejora la recuperación y reduce riesgos», abundó.

El doctor Avanzar presentaba públicamente la nueva sonda junto al director de Atención Sanitaria y Salud Pública del área sanitaria IV, Álvaro González Franco, y la responsable de dispositivos médicos de Philips en España y Portugal, Elena Pantoja. «El HUCA está en la élite de la cardiología y la innovación tecnológica», quiso destacar González Franco, mientras la representante de la empresa puso este avance como ejemplo de la «alianza entre tecnología y talento clínico».