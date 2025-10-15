El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El equipo del HUCA, en plena intervención con la nueva herramienta. E. P.
Sanidad en Asturias

El HUCA, pionero en España: utiliza una nueva sonda que ofrece imágenes 3D del interior del corazón en tiempo real

Cardiólogos de diferentes países vendrán a formarse al hospital asturiano antes de que este innovador sistema de imagen intracardíaca se extienda a otros servicios de salud

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:38

Comenta

El HUCA se ha convertido en centro de referencia internacional para la formación de especialistas en imagen intracardíaca al ser el primer hospital de ... España en utilizar una nueva sonda que muestra en tiempo real y 3D el interior del corazón del paciente. Una mujer de 75 años, a la que se le practicó una reparación percutánea de la válvula tricúspide, fue la primera en beneficiarse de este innovador dispositivo, que se introduce por la vena femoral y no a través de la boca y el esófago, como viene siendo habitual con las sondas más convencionales.

