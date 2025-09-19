El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

De izquierda a derecha, Ignacio del Pozo, perfusionista; Cristina Bugallo, enfermera; Delia Castaño, residente; María Gil, residente; Carlota Salmerón, cirujana cardíaca; Pilar Mencía, cirujana cardíaca; Ana Barral, cirujana cardiaca; David Fernández, anestesista; Andrea Gómez, perfusionista; y Jacobo Silva, jefe de servicio.

El HUCA rompe moldes en cirugía cardíaca: fue el hospital español que más operaciones realizó en este primer semestre

También batió récords en tasas de supervivencia, con un 3,6% de fallecidos frente al 5,8% que se registró de media en el resto del país

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:33

El HUCA fue el hospital en el que se realizaron más operaciones de corazón durante los primeros seis meses de este año. El que más ... entre los 45 centros hospitalarios adscritos al Registro Nacional de Cirugía Cardiovascular (RECC), a través del cual se pueden auditar los resultados de la especialidad y plantear mejoras. Pero el complejo asistencial asturiano no sólo encabezó el número de intervenciones, sino que logró también alcanzar los mejores resultados en cuanto a la supervivencia del paciente.

