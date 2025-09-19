El HUCA rompe moldes en cirugía cardíaca: fue el hospital español que más operaciones realizó en este primer semestre

El HUCA fue el hospital en el que se realizaron más operaciones de corazón durante los primeros seis meses de este año. El que más ... entre los 45 centros hospitalarios adscritos al Registro Nacional de Cirugía Cardiovascular (RECC), a través del cual se pueden auditar los resultados de la especialidad y plantear mejoras. Pero el complejo asistencial asturiano no sólo encabezó el número de intervenciones, sino que logró también alcanzar los mejores resultados en cuanto a la supervivencia del paciente.

Según el último informe de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular (SECCE), que sirve para monitorizar la calidad asistencial y contrastar resultados a nivel nacional, el Hospital Universitario Central de Asturias llevó a cabo un total de 390 operaciones. El siguiente centro en nivel de actividad registró 297 cirugías. Estas cifras consolidan al servicio que dirige el Jacobo Silva como un referente de la cirugía coronaria en España, «con los índices más bajos de mortalidad general y de mortalidad estandarizada por riesgo».

La mortalidad registrada en el HUCA se sitúa en un 3,6%. Porcentaje que adquiere aún mayor trascendencia si se tiene en cuenta que, por el perfil de riesgo de los pacientes, que en Asturias suelen ser personas de edad avanzadas y con varias enfermedades, al complejo hospitalario de la antigua Cadellada le correspondería una tasa del 5,1%. A nivel nacional, la mortalidad media alcanzó el 5,85%.

Respecto a la estancia media de los pacientes operados, el buque insignia de la sanidad pública asturiana también rompe moldes: 12,2 días de ingreso frente a los 15,7 registrados de media en el resto de España. «Tras estos resultados hay mucho trabajo en equipo de todas las personas implicadas en el proceso, incluyendo no sólo al personal médico, sino de enfermería, celadores...», remarcaba el doctor Villa, al tiempo que recordaba la cirugía cardíaca «es un proceso transversal que implica a cardiología, cuidados intensivos o anestesia».