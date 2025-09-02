El fuego devora una nave agrícola en Gozón y afecta a dos coches y una vivienda en Siero Los bomberos han trabajado durante la noche en la extinción de los dos incendios

Los Bomberos de Asturias, en una imagen de archivo de una intervención en Siero.

P. Álvarez Martes, 2 de septiembre 2025, 10:29 Comenta Compartir

Los Bomberos de Asturias han trabajado en la extinción de dos incendios urbanos durante la pasada noche y parte de la madrugada. El primer fuego se origión alrededor de las 22 horas en una nave agrícola en La Piñera, Gozón. En un primer momento se creyó que podría tratarse de un incendio forestal, aunque una vez en la zona los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Avilés, observaron que lo que quemaba era una cuadra con hierba.

El fuego calcinó una nave agrícola con maquinaria, material y herramienta y una tenada. Los efectivos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 2.26 horas. A lo largo de esta mañana los bomberos regresarán al lugar para su revisión. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil.

Incendio en Granda

Diez minutos antes de que se diera por extinguido este fuego, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso de otro incendio declarado en la zona de Picu Sierra, en Granda, Siero, que afectó a dos coches y una vivienda almacén.

De inmediato se movilizó a efectivos de Bomberos del SEPA con base en La Morgal, que se trasladaron con la nodriza ligera, el vehículo primera salida y la autoescalera. Los bomberos pudieron dar por controlado el incendio a las 3.09 horas.

La dotación de bomberos evitó que se propagara a otras viviendas cercanas y permanecieron en el lugar refrigerando una pila de madera que también se vio afectada por el incendio. A lo largo de la mañana de hoy continuarán refrigerando la zona y se espera contar con una pala municipal.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).