Asturias fijará un día «para reconocer a las personas que lucharon en la extinción de los incendios» El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunció «ayudas de 800.000 euros para forraje que se tramitarán este mes de septiembre»

Soraya Pérez Oviedo Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:25

Una vez controlada o estabilizada la situación de los incendios, el Principado de Asturias pondrá al servicio de las zonas afectadas el mayor volumen de recursos disponibles para reponer los daños ocasionados. En este sentido, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunció este lunes que se destinarán «ayudas de 800.000 euros para forraje que están previstas que tramitemos en este mes de septiembre», comentó durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Peláez explico que también se está trabajando «en la ampliación por parte de la Administración General del Estado de zona catastrófica. Hemos enviado al Ministerio el miércoles de la semana pasada la solicitud para que se incluyan también los incendios que se produjeron en el oriente. Es decir, que se extienda esa declaración a los concejos de Caso, Cabrales y Ponga», destacó el titular de Hacienda y portavoz del Gobierno de Asturias.

Por último, Peláez explicó que el Principado está trabajando para fijar un día de reconocimiento a todas las personas que trabajaron y arriesgaron su vida durante los incendios. «El mes de octubre o de noviembre, vamos a establecer un día para dedicarlo a todas esas personas que han trabajado en esas labores de extinción de los incendios y también a todas esas personas afectadas. Trabajamos en un día de reconocimiento para ellos», concluyó Guillermo Peláez.