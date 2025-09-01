El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Labores de extinción del incendio de Caunedo (Somiedo).

Asturias fijará un día «para reconocer a las personas que lucharon en la extinción de los incendios»

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunció «ayudas de 800.000 euros para forraje que se tramitarán este mes de septiembre»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:25

Una vez controlada o estabilizada la situación de los incendios, el Principado de Asturias pondrá al servicio de las zonas afectadas el mayor volumen de recursos disponibles para reponer los daños ocasionados. En este sentido, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunció este lunes que se destinarán «ayudas de 800.000 euros para forraje que están previstas que tramitemos en este mes de septiembre», comentó durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Peláez explico que también se está trabajando «en la ampliación por parte de la Administración General del Estado de zona catastrófica. Hemos enviado al Ministerio el miércoles de la semana pasada la solicitud para que se incluyan también los incendios que se produjeron en el oriente. Es decir, que se extienda esa declaración a los concejos de Caso, Cabrales y Ponga», destacó el titular de Hacienda y portavoz del Gobierno de Asturias.

Por último, Peláez explicó que el Principado está trabajando para fijar un día de reconocimiento a todas las personas que trabajaron y arriesgaron su vida durante los incendios. «El mes de octubre o de noviembre, vamos a establecer un día para dedicarlo a todas esas personas que han trabajado en esas labores de extinción de los incendios y también a todas esas personas afectadas. Trabajamos en un día de reconocimiento para ellos», concluyó Guillermo Peláez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  5. 5 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  6. 6 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  7. 7

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  8. 8 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa
  9. 9

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  10. 10 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias fijará un día «para reconocer a las personas que lucharon en la extinción de los incendios»

Asturias fijará un día «para reconocer a las personas que lucharon en la extinción de los incendios»