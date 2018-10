«Estoy incomunicado con la mitad de mi familia», dice un asturiano, propietario de un restaurante en Mallorca El gijonés Gabriel García no puede regresar a casa con su mujer y uno de sus hijos enfermo por los cortes de carretera LAURA CASTRO Miércoles, 10 octubre 2018, 11:51

Las fuertes lluvias caídas en la madrugada de ayer en Mallorca dejan ya seis muertos, varios desaparecidos y cientos de ciudadanos incomunicados. Entre ellos está el gijonés Gabriel García, propietario de un restaurante asturiano en Manacor. Vive en S'Illot, una de las localidades más afectadas por los diluvios de las últimas horas. «Pasamos una noche horrible. Veíamos cómo el agua arrastraba los coches y arrasaba con todo», relata.

El agua entró en la vivienda que comparte junto a su mujer y sus dos hijos. «Se nos han estropeado varios electrodomésticos y hemos pasado unas cuantas horas sin luz», narra en una conversación telefónica con este diario. A pesar de lo sucedido, Gabriel García dejó a su hija en el colegio esta mañana, en Manacor, pero cuando quiso regresar a su casa en S'Illot se encontró con la carretera cortada. «Estoy incomunicado con la mitad de mi familia y me queda poca batería en el móvil. Llevo una hora aquí parado. Mi hijo pequeño, de 2 años, está en casa con mi mujer y tenemos que llevarle al hospital porque tiene fiebre, pero no me dejan pasar», asegura.

«No dejan de circular coches de Policía constantemente. Hay atascos cada pocos metros de más de 45 minutos», añade. Cuenta que desde que se despertó no ha dejado de atender llamadas de vecinos, amigos y familiares preocupados. «Todos estamos pendientes de nuestros seres queridos. Por suerte, puedo decir que estamos bien», señala.