El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Díaz Ayuso y Álvaro Queipo, a la llegada de ambos a la carpa que el PP montó en la Vega de la Portilla, en Llanes. o. v.

Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»

La presidenta madrileña participa en Llanes en la entrega al Centro Orione, de Posada, del I Premio Tomás Antuña, en una gala muy concurrida

Octavio Villa

Octavio Villa

La Portilla (Llanes)

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:46

La presidenta del PP madrileño y del Gobierno de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, volvió a demostrar esta tarde en Llanes su poder de ... convocatoria y su hábil discurso. Se come a un auditorio completamente entregado con una serie de argumentaciones de fácil digestión y aplauso inmediato. La carpa que el PP asturiano instaló en la Vega de la Portilla, lugar muy cargado políticamente en la capital llanisca, se abarrotó de militantes que abonaron una buena cifra para participar en la cena de gala del premio con el que se homenajea a Tomás Antuña, el que fuera presidente del PP llanisco hasta su prematuro fallecimiento, el año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  8. 8 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»

Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»