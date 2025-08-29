Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»

La presidenta del PP madrileño y del Gobierno de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, volvió a demostrar esta tarde en Llanes su poder de ... convocatoria y su hábil discurso. Se come a un auditorio completamente entregado con una serie de argumentaciones de fácil digestión y aplauso inmediato. La carpa que el PP asturiano instaló en la Vega de la Portilla, lugar muy cargado políticamente en la capital llanisca, se abarrotó de militantes que abonaron una buena cifra para participar en la cena de gala del premio con el que se homenajea a Tomás Antuña, el que fuera presidente del PP llanisco hasta su prematuro fallecimiento, el año pasado.

Ayuso, que había sido criticada esta misma mañana por el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, quien habló de «racismo puro» en la actitud de Ayuso hacia el acogimiento de menores africanos, tuvo un discurso muy cargado, como cabía prever. Comenzó con una broma: «Son las ocho, no he cenado». Risas, carcajadas y un grito de «¡guapaaaaa!» desde el fondo de la sala.

Con bromas y elogios sobre «lo que puedo aprender de las gentes de Asturias» preparó a la audiencia para que entendiese que «lo que ocurre en España nos afecta a todos».

Suavemente, indicó a los presentes que «celebro que cada vez que estéis en Madrid os sintáis en vuestra casa, porque lo es, pero esto ahora no ocurre en España, porque hay un Gobierno central que trata de descapitalizar España». Y fue propositiva: «Juntos somos muchísimos más fuertes. Son los ciudadanos los que detentan derechos y obligaciones que nos otorga el maravilloso pasaporte español». A partir de ahí, comenzó la crítica al Gobierno central y asturiano: «Estoy aquí frente a los que se han empeñado en destrozarlo todo».

Frente a un «modelo de Estado federalista y de separación», Ayuso indicó que «lo que ocurra en Cataluña o en Andalucía nos ha de ocupar. Son regiones hermanas. ¡Qué suerte tener 17 regiones donde crecer, en una de las naciones más antiguas e influyentes de la historia!», exclamó para elogiar a «quienes nos resistimos a que destrocen este país».

Incluso, al elogiar la figura de Tomás Acuña y el trabajo del Centro de Discapacidad Don Orione, («quiero darle las gracias a Javier por la labor que hacen») lo hizo hilándolo en un discurso en el que situó a Tomás Antuña como ejemplo de lo que postula que debe ser la actividad política en la actualidad: «querría destacar dos cosas que me han contado de Tomás: su generosidad y su profesionalidad, y cómo encarnaba la España real, la excelente, conectada entre generaciones. Espero que las nuevas, los más jovenes, no olviden que este país se ha levantado gracias a personas como Tomás, sin más interés que el bien común», dijo, para rematar: «Si uno es generoso con los demás y consigo mismo, como Tomás, tendrá una vida plena y ayudará a que los demás la tengan».

Por todo ello, postuló: «espero que los jóvenes dejen de comprar esa mercancía rota del socialismo, esa forma hemipléjica de ver la vida que lo carcome todo. ¿Cuántos ejemplos se necesitan para que los españoles abran los ojos de una vez por todas? ¿Cómo se puede aguantar que los hijos tengan que emigrar para buscar su futuro, por muy socialista que se sea?».

Frente a ello, se cuestionó la presidenta madrileña «cómo una política puede ser tan mezquina para abrir de nuevo unas viejas heridas con tal de no convocar elecciones. Es una forma bolivariana de entender la política, en la que compran generaciones enteras a base de subvenciones, para que todos dependan del poder político. Para que se nos quiten las ganas de crear puestos de trabajo, de crecer y de ser libres».

Incluso explicó a la audiencia que en sus viajes al extranjero sufre especialmente: «Cuando fuera de España escucho 'yo no quiero volver' se me parte el alma. Y es que ahora unos tiran del carro y otros viven de los que tiran por el carro». No por ello se declaró ultraliberal: «Ojo, soy defensora de pagar unos impuestos para que haya buenos servicios públicos, pero no para que cuatro nos digan cómo ser o no ser buenos ciudadanos, mientras obligan a muchos a cerrar sus negocios a base de pagar impuestos hasta agosto para el Estado para que cuatro vivan del esfuerzo de todos. Eso es lo que no puede ser».

Giró un poco hacia Asturias con una frase lapidaria: «El paro juvenil en Asturias duplica el de Madrid», si bien no lo atribuyó todo a las circunstancias económicas, sino a un cambio social del que también acusó a los socialistas: «La subvención tiene que estar para el que no puede, no para el que no quiere», dijo, para aclarar que con una mediatización permanente de la juventud los socialistas «pretenden que los jóvenes en España tengan complejo por trabajar, por llevar las riendas de sus vidas. Y sólo puede haber un proyecto común cuando se trabaja juntos por el futuro».

El dinero de los asturianos y la deuda catalana

Encendió aún más los ánimos Ayuso de la concurrencia cuando se adentró en la política de Sánchez hacia el independentismo catalán, de una forma muy llana y entendible: «La condonación de deuda de gente que se ha cargado a la clase media catalana. El dinero se va en las embajadas, en la persecución de los comerciantes que rotulan en castellano, para que el lunes el presidente del Gobierno nos diga que 'es por tu bien' condonar la deuda a Cataluña. ¿Se evapora la deuda? Este país está dando señales de un gobierno dictatorial», expresó.

Ya casi acabando, volvió a ser propositiva: «Del socialismo se sale, y aquí en Asturias lo haréis con Álvaro Queipo. Lo hizo Andalucía tras 40 años. Pese a que los socialistas crean una red de amiguismos y contactos», lo que ha derivado en el caso del Principado en que «desde 2019 se hayn ido 4000 empresas de Asturias y 3.700 autónomos. Si cae el empleo privado, nos arruinamos. Los catalanes, con Asturias, son los que tienen más presión de IRPF, con las rentas más bajas pagando más».

«Los peores gobiernos de la historia»

Por su parte, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, inició su intervención con un sentido recuerdo hacia «Tomás Antuña, un hombre bueno que fue marido, que fue padre, que fue abuelo, que fue amigo y que fue vecino ejemplar. Un hombre bueno que, después de una vida entregada a los demás como médico de familia, quiso seguir aportando a la sociedad llanisca desde la política como presidente del Partido Popular de Llanes y como teniente de alcalde de este concejo. Tomás era un ser excepcional».

Elogió a continuación la labor del Colegio Don Orione, el galardonado con este primera edición del premio Tomás Antuña, como «referente en la lucha por la integración y los derechos de las personas con discapacidad, dignificando la vida de esas personas, por lo que tenéis toda nuestra admiracion».

Y todo lo demás fue un acto de lo que promete ser una precampaña electoral de, salvo sorpresa, más de dos años: Se dirigió a Ayuso, a la que puso como ejemplo de buen gobierno, «frente a los dos peores gobiernos de la historia de España y de Asturias, los de Pedro Sánchez y Adrián Barbón».

Así planteado, se dirigió a una muy sonriente Ayuso para decirle que «tengo muchas ganas de trabajar contigo» como presidentes de sus respectivas comunidades autónomas, porque «. Asturias

y Madrid no son adversarios y tú y yo lo vamos a demostrar«, dijo Queipo, que añadió que »tu buen hacer en Madrid comparado con la gestión socialista les deja en evidencia. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo Madrid se ha convertido en un destino clave para la inversión internacional, reflejando con ello el éxito del modelo económico que Isabel Díaz Ayuso ha impulsado en los últimos años (atrajo el 71% de la inversión extranjera recibida en España); de cómo Madrid es la locomotora económica del país, de que sea la comunidad que más empleo genera, o también podemos hablar de cómo los madrileños, gracias a tu Gobierno, ya se pueden beneficiar de rebajas fiscales en el tan injusto impuesto de Donaciones y Sucesiones, mientras en Asturias las familias siguen viéndose en la obligación de asumir este impuesto tan injusto, y que desde el PP de Asturias llevamos años defendiendo suprimir«.

En contraste, Queipo denunció la situación «de los autónomos y emprendedores asturianos, a los que el Principado asfixia; de las empresas que se ahogan en burocracia y de los ganaderos que defienden nuestro medio rural, y frente a los que el Gobierno de Barbón defiende al lobo y no al ganadero y a este le prohíbe por ley cuidar los montes para que luego ardan.

Pidió el presidente del PP asturiano un aplauso a los ganaderos como garantes de la perviviencia de la actividad en los montes y de su cuidado. El aplauso fue tan atronador como cada vez que Queipo mencionó a Ayuso.

Siguió con su crítica al presidente del Principado, reiterando el discurso sobre la venta del apoyo a Pedro Sánchez por parte de los independentistas catalanes a cambio de una financiación autonómica a la carta, frente a la que «a Barbón no le importa que paguemos los excesos de los secesionistas catalanes con lo que hemos trabajado los asturianos»

«Asturias necesita un presidente que vele antes por los intereses de los asturianos que por hacer que Sánchez pase un día más en La Moncloa», dijo, prometiendo, para cerrar, que Isabel y yo vamos a luchar porque Pedro Sánchez salga cuanto antes de la Moncloa«, y »con Núñez Feijóo al frente del Gobierno de España«.

«Lo primero, siempre, Asturias y España. Siempre.», concluyó Queipo.

Aguilar, emocionada por Tomás Antuña

Por su lado, Aurora Aguilar, la actual presidenta de la Junta Local del PP de Llanes, como anfitriona, expresó que «haber compartido mi vida política con Tomás fue un lujo.» Recordó su «maravillosa forma de ser» y que «aportó a la política llanisca toda la generosidad y la honestidad que le acompañó durante décadas atendiendo a los vecinos como médico». Tanto en política con en la medicina «se volcó en cuerpo y alma».