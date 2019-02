La jornada de huelga en Valgrande vacía los alojamientos El sector turístico vinculado a la estación tenía prevista una ocupación del 80% para este fin de semana A. FUENTE Sábado, 2 febrero 2019, 04:09

«No hay nadie por culpa de la huelga». Son palabras del responsable de la asociación de alojamientos turísticos de la Montaña Central, Luis Núñez. Se refería al paro anunciado para hoy por la plantilla de la estación invernal de Valgrande-Pajares. «Esta protesta causa un grave daño a la economía de la zona, muy vinculada a estas instalaciones». Solo el anuncio ya provocó cancelaciones de reservas de esquiadores, sobre todo, procedentes de Galicia, Castilla y Madrid. ¿Y no hay trasvase de usuarios a Fuentes de Invierno? «Alguien que reserva un apartamento en Benidorm quiere ir a Benidorm; si no se puede por alguna causa, no se cambia a otra población», dijo. Era un fin de semana en el que se esperaba hasta un 80% de ocupación.

Poco después de las once de la mañana de ayer, la dirección de la estación anunciaba que permanecerá cerrada en la jornada de hoy. El motivo es que no se puede garantizar la seguridad de los usuarios debido a la reducción del número de profesionales esenciales para el correcto funcionamiento de las pistas. Desde el comité de huelga se insiste en abrir una mesa de diálogo con el Principado para desbloquear la situación. La plantilla pide que se les dé ropa adecuada para su labor en alta montaña, prendas que no les han sido entregadas esta temporada. No obstante, el hasta hace unos días director general de Deporte, José Ramón Tuero, apuntaba que la causa real es que se va a convocar un concurso oposición para cubrir veinte plazas ahora ocupadas por interinos.

Los trabajadores no ceden y mantienen la huelga a pesar de que el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, anunciaba esta semana que el Gobierno del Principado se compromete a agotar «todas las vías legales para entregar la ropa de trabajo prevista en el convenio colectivo a los trabajadores de la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares». Según confirmó el político socialista, la intención es proporcionar el material lo más pronto posible, aunque sea de forma parcial. Pero en el comité de huelga se señala que hay una falta de concreción en esta oferta. Además de hoy, los paros están convocados para los días 8, 17 y 20 de este mes.

Desde la plataforma en defensa de la estación de Pajares se apoya la reivindicación de los trabajadores y se insta al Ejecutivo a entregarles el material de trabajo adecuado.

No obstante, este colectivo alerta de que la materialización de las cuatro jornadas de huelga «supondría un daño irreparable para nuestra estación, con perjuicios importantes y claros para toda la comarca». Considera la plataforma en defensa de la estación que los paros llevarían aparejados, además, «una pérdida importante de esquiadores y un daño a la imagen de la instalación que costará tiempo recuperar».

La plataforma insta a las partes «a negociar de manera urgente al objeto de alcanzar un entendimiento con tiempo suficiente para no alterar la planificación de los esquiadores y mitigar el riesgo de que se deriven usuarios a otras estaciones». No es la primera vez que se denuncian «los retrasos que, de manera injustificada, está llevando a cabo en la contratación».