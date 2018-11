José Andrés, candidato al Nobel

La figura de José Andrés (Mieres, 1969) trasciende su faceta de cocinero. Este chef y empresario asturiano se ha hecho famoso no solo por llevar la gastronomía española a EE UU, sino también por fomentar la alimentación saludable en colaboración con el gobierno de este país y por ayudar a los más necesitados con actividades de inserción laboral y reparto de alimentos. Ahora, el congresista John Delaney, que se postula a candidato a la presidencia de EE UU en 2020, ha dado una nueva vuelta de tuerca en la proyección de José Andrés al proponerlo para el premio Nobel de la Paz. «Gracias al trabajo del señor Andrés, millones de personas son alimentadas. Esta es la necesidad humana más básica y el señor Andrés ha demostrado ser una figura de talla mundial en este campo humanitario esencial», reza la carta enviada por el congresista al comité de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, entidad que gestiona estos galardones.

El congresista estadounidense añade en su misiva que José Andrés, «con un espíritu increíble y una mente innovadora, está resolviendo uno de los problemas antiguos del mundo y le está proporcionando a los líderes mundiales una nueva hoja de ruta para brindar soluciones más efectivas en el futuro». El cocinero se ha tomado con humor la propuesta. En declaraciones a 'The Washington Post' afirmó: «Nominan a cualquiera». Después añadió que «lo que estamos viendo al final es que la comida tiene un impacto cada vez mayor».

José Andrés, al que en 2017 el diario EL COMERCIO otorgó su Premio a la Proyección de Asturias en el exterior, no para de recibir distinciones. Este mismo año, la revista 'Time' le eligió como una de las personas más influyentes del mundo. Tal es su influencia que el pasado mes de mayo dejó la puerta abierta a su entrada en política. En declaraciones a la revista 'The Washingtonian', recogidas por la agencia Efe, mostró su disposición a ocupar un cargo político. «No me importaría presentar mi candidatura de senador por Maryland. Me considero un 'milenial' y creo que necesitamos más gente joven tanto en la derecha como en la izquierda, gente de respeto y comprensión», afirmó.

El comité del Nobel cerrará el plazo de presentación de nuevas propuestas a este galardón el 1 de febrero. Para saber si José Andrés se lleva el premio habrá que esperar hasta octubre. Solo entonces se conocerá si el cocinero asturiano se alza con uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo. Sería el primer cocinero en conseguirlo.

