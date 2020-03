Marzo arranca con una caída de las temperaturas de hasta once grados, fuertes aguaceros y nieve Un vecino de Sotres lleva una carretilla mientras soporta una copiosa nevada, caída en la mañana de ayer en la localidad cabraliega. / XUAN CUETO El temporal dejó rachas de viento de hasta 122 kilómetros por hora y las nevadas obligaron a usar cadenas en ocho puertos de montaña MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 3 marzo 2020, 01:28

El paso de la borrasca 'Karine' sobre la Península Ibérica se está dejando notar con un desplome de las temperaturas, fuertes aguaceros, ráfagas de viento superiores a los cien kilómetros por hora, nevadas en las zonas más altas de la región y olas que superaron los siete metros de altura en el Cantábrico. Este temporal nos hace recordar que todavía estamos en pleno invierno, algo que la mayoría de los asturianos parecían haber olvidado después de varios días en los que se habían superado los 20 grados. Pero 'Karine' ha traído consigo vientos del noroeste fríos y cargados de humedad.

La bajada de las temperaturas máximas ayer fue más que notable y en muchas zonas del Principado llegaron a perder, comparadas con el día anterior, más de once grados. Por ejemplo, si Amieva alcanzó el domingo los 21 grados, ayer no pasó de los 9,3, es decir, una diferencia de 11,7 grados. Esos desplomes térmicos fueron también significativos en lugares como Mieres, que pasó de 20,5 a 11,3 grados, 9,2 menos en solo un día, y en Lena, con un descenso de 9,1. En las principales ciudades de la región ese desplome de las máximas también fue notable: Oviedo bajó 7,8 grados, Avilés, 7,6, y Gijón, 7,4, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El temporal también trajo consigo abundantes precipitaciones, superándose los 40 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de Asturias, Salas y Colunga, mientras que se rozaron en Mieres y Piloña. El frío y la lluvia son la unión perfecta para la aparición de la nieve y así ocurrió, pues fue necesario el uso de cadenas hasta en ocho puertos de la red autonómica de carreteras. Se trató de los de San Isidro, Leitariegos, El Connio, Tarna, Somiedo, Ventana, Cerredo y El Campillo. Todos ellos, excepto los dos últimos, continuaban a última noche con dificultades para la circulación.

Se mantiene el aviso amarillo en la cordillera, los Picos de Europa y el suroccidente por nevadas de siete centímetros

'Karine' llegó además acompañada de fuertes ráfagas de viento, registrándose las más intentas en el centro y el occidente de la región. La más potente se detectó a las cinco y media de la mañana en el cabo Peñas, donde alcanzó los 122 kilómetros por hora. También son de destacar las del puerto de Leitariegos, con 113; Ibias, con 108; Villayón, con 101, y el aeropuerto de Asturias, donde alcanzaron los 96.

Este fuerte viento del noroeste se dejó notar también en aguas del Cantábrico. En el litoral asturiano solo la boya del puerto de Gijón mide la altura máxima de ola y ayer detectó al mediodía una que alcanzó los 7,07 metros de altura. Pero fueron numerosas las que sobrepasaron los seis metros. Eso provocó que la flota de bajura, la que se dedica a la pesca artesanal en aguas cercanas a la costa, no saliera a faenar. Solo lo pudieron hacer los buques de mayor porte y que pescan en aguas más alejadas del litoral.

Pero el mal tiempo no causó muchos problemas en la región. En Gijón se inundó una zona del Parque Fluvial y el viento tiró un árbol del colegio público Noega (Contrueces) que fue a parar al centro colindante, el Nicanor Piñole. No hubo heridos, ya que el accidente se produjo entre la hora del recreo y la salida de las clases. En el oriente lo que más afectó fue la nieve, aunque están muy acostumbrados. En la aldea cabraliega de Sotres amanecían ayer cubiertos por una capa blanca de nieve, que no dejó de caer durante gran parte del día, complicando el acceso. La máquina quitanieves limpió la carretera que conduce al pueblo por la mañana, pero pronto quedó de nuevo cubierta, por lo que fueron muy pocas las personas que se aventuraron a recorrerla, principalmente aquellos que no tenían otro remedio, como vecinos y trabajadores.

La situación no parece que hoy vaya a mejorar mucho. Aunque la borrasca 'Karine' se ha desplazado hacia el Mediterráneo, todavía sigue ejerciendo su influencia en todo el norte de España. La Aemet mantiene el aviso amarillo para toda la costa asturiana por mar combinada del noroeste que puede generar olas de hasta cinco metros de altura. También hay aviso amarillo en la zona suroccidental de la región, la cordillera y los Picos de Europa por nevadas a partir de los 800 metros de altitud y acumulaciones de siete centímetros en 24 horas.

La Aemet prevé que para hoy haya cielos nubosos o cubiertos en Asturias, con lluvias débiles. Las temperaturas subirán.