La caza de los jabalíes, a debate

La opinión pública de Salinas se encuentra dividida sobre la captura de los jabalíes tras sus constantes incursiones y paseos en la localidad. Esta piara formada por cuatro crías y un adulto han conseguido captar la atención de los vecinos, que ahora lamentan que el Ayuntamiento vaya a ejecutarles.

Los cinco ejemplares salvajes se han dejado ver en múltiples ocasiones y han dado muestras de 'socialización' pues no tienen miedo de aproximarse a las personas o lugares residenciales. Esta cercanía y la juventud de las crías ha hecho que numerosos vecinos empaticen con estos animales salvajes y ahora lamenten su final. El Consistorio, tras reunirse con los responsables de Medio Ambiente del Principado, ha decidido encargar a una asociación especializada el dispositivo de captura y ejecución de estos jabatos y del ejemplar adulto.

La concejalía de Medio Ambiente ya ha solicitado el pertinente permiso para la instalación de los comederos de maíz que atraerán a los jabalíes y que permitirán a los cazadores darles captura. El método utilizado, arcos y flechas, no ha gustado a todos por igual. Varios residentes tachaban la medida de «prehistórica» y reclaman otro tipo de actuaciones no lesivas con los jabalíes. La principal capturarlos mediante sedación para trasladarlos a una zona de monte en la que puedan vivir en libertad, una posibilidad que ya había sido explorada por el concejal, Iván López, pero quedó descartada pues «la consejería no nos autoriza al traslado de animales salvajes vivos. Se tomó la decisión que los expertos más nos recomendaron, y puede que parezca dura, pero es en la que menos sufren».

Quienes reconocen que la ejecución es la salida piden que «se disparen dardos que les adormezcan para después llevarlos al matadero y sacrificarlos». Se trata de la otra de las alternativas estudiadas por el Ayuntamiento. «Nos dijeron que hay empresas especializadas que llevan a cabo la captura mediante la instalación de trampas y después los sacrifican pero no era tan eficiente como la solución elegida», indicó López.

Aunque muchos vecinos se muestran contrarios al final de la familia de jabalíes son otros tantos los que entienden y comparten la decisión municipal y ponen de relieve los problemas que podrían surgir con ellos. «Ahora los vemos entrañables pero cuando sean grandes y arrasen con todo como hacen en los pueblos ya no lo serán tanto. Además pueden provocar accidentes de tráfico». Otros van más allá y destacan que «son un peligro para los niños, pueden atacarles».

Mientras, el Ayuntamiento continuará adelante con el dispositivo para sacar a los ejemplares de Salinas.