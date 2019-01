Las cuentas del Estado incluyen medidas contra el ruido de la autovía en Trasona La autovía, a su paso por la localidad corverana de Trasona. / MARIETA Se estudiará la mejor barrera acústica para aislar las viviendas de la autopista y después llevar a cabo su instalación SHEYLA GONZÁLEZ TRASONA. Miércoles, 16 enero 2019, 00:37

La solución a los ruidos que soportan cada día los vecinos de Trasona, producidos por el paso de vehículos por la autovía, parece estar mucho más cerca de lo que se pensaba. Los presupuestos generales presentados por el PSOE al Congreso de los Diputados incluyen una partida para instalar barreras acústicas a su paso por la localidad.

El primer paso que espera dar el ejecutivo de Pedro Sánchez es determinar qué tipo de solución se materializa, dependiendo de los niveles de ruido que haya en la zona. Para eso han estudiado todos los informes y mediciones encargados por el Ayuntamiento de Corvera. «Ya habíamos dicho que estábamos trabajando con Fomento y que por lo menos nos escuchaban, ahora parece que nos brindan la solución a todo el problema», destacó ayer el alcalde, Iván Fernández.

Fomento realizará un estudio para determinar qué barreras acústicas se instalan y así poder licitar el proyecto de ejecución. Para ello hay un dinero en las cuentas presentadas, que si bien están pendientes de conseguir el visto bueno del resto de partidos. «He estado en contacto estos días con el secretario general de Infraestructuras, y lo primero que he preguntado es qué pasará si no se aprueban los presupuestos», indicó el edil socialista, que añade que «me han dicho que se ralentizará un poco, como es lógico, pero que se podría ejecutar con cargo a la partida de mantenimiento de carreteras».

Iván Fernández confiesa que desde que llegara Pedro Sánchez las comunicaciones con el ministerio mejoraron. «Se les hicieron llegar todos los informes para que vieran como se superaban los decibelios en la zona y ellos lo han recibido y trabajado», indicó el socialista. Una vez que Fomento tenga listo el estudio de las posibles soluciones el siguiente paso será sacar a licitación el proyecto para ejecutarlo. Coincide que estos días, en el marco de las obras de los accesos al PEPA, se están instalando pantallas que reducen el impacto acústico en la zona de Llaranes y Garajes. «No sabemos si serán iguales, quizá se requiera de otra medida, todo eso se sabrá una vez que los técnicos del ministerio hayan barajado todas las opciones».

El presidente de la asociación de vecinos de Trasona afirmaba este lunes a LA VOZ que la eliminación de los ruidos es la asignatura pendiente para este año. «Soy muy positivo pero también realista y es por eso que hasta que no lo vea no lo creeré», decía ayer Fernández, que hacía hincapié en que «los vecinos pueden estar seguros porque la demanda no se quitará hasta que no esté hecho, me da igual quien gobierne, lo que queremos es verlo».

Por otro lado, el alcalde también ha mantenido encuentros con el consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra. Su consejería será la titular de ese tramo una vez finalicen las obras de los accesos al PEPA. «Les hemos hecho partícipes del problema y ya le he comentado que si cuando adquieran la titularidad aún no se ha puesto solución al problema serán ellos los encargados de hacerlo, se cambiaría el titular de la demanda», señala Iván Fernández.