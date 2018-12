Discrepancias entre los vecinos ante el retraso en la expropiación del Prendes Fachada del teatro Prendes, cuya expropiación tendrá que esperar hasta el año que viene. / TAREK HALABI. La Asociación Vecinal de Candás lamenta la falta de diálogo entre partidos, mientras que en Tamón critican que el dinero no fuese para saneamiento ALICIA GARCÍA-OVIES CANDÁS. Domingo, 30 diciembre 2018, 01:31

La noticia del retraso de la expropiación del teatro Prendes, cuya tramitación tendrá que empezar de cero el próximo año, ha sorprendido no solo a la corporación municipal, sino también a los vecinos del concejo. Las discrepancias entre los partidos políticos, por un lado PSOE y Somos que apuestan por la adquisición de la infraestructura, frente a PP e IU que preferían destinar el remanente a otras actuaciones, se ha visto reflejada también entre las diferentes entidades del municipio.

La falta de un informe por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) tras la presentación de un recurso por parte del PP es la causa de que la expropiación no continúe su proceso correspondiente. En este sentido, desde la Asociación Vecinal de Candás lamentaron ayer la falta de diálogo entre los diferentes grupos políticos. «Era un tema que debían gestionar entre todos. Igual faltó diálogo e información. Lo único que pedimos es que se pongan de acuerdo», explicó su presidente, Luis Fernández.

La entidad vecinal apostó por la adquisición del teatro desde un principio, llegando a promover una recogida de firmas para que la iniciativa saliese adelante. «El Prendes forma parte de la historia de Carreño. Por allí pasa todo: teatro, cine, debates, pregones... Pocos municipios tienen un patrimonio como éste», aseguró. Fernández recordó, además, el alto coste que tiene para las arcas municipales el pago del alquiler, que supone un gasto cercano a los 60.000 euros al año.

Frente a esta postura se encuentra la de la asociación vecinal San Juan de Tamón, que había presentado una alegación para que el millón de euros previsto para la compra del teatro se destinase al saneamiento del municipio. Un dinero que este año, tras la decisión de la CUOTA, ya no podrá utilizarse. «Es nefasto para el concejo y en especial para esta parroquia. Hay que mirar el interés general y no solo el particular. Más de un 80% de Tamón no tiene saneamiento. No entendemos que se quiera dar prioridad al teatro antes que a esto», criticó su presidente, Manuel Ángel García.

IU era, junto al PP, uno de los partidos que apoyó la propuesta de los vecinos de Tamón. «Las necesidades de los vecinos no son un juguete y la obligación de un político es resolverlas. El millón de euros debía ir destinado a servicios básicos de los ciudadanos», afirmó su portavoz, Ángel García, quien criticó las palabras de la alcaldesa, Amelia Fernández, acusándolos de estar a por uvas: «Persiste en su desatino».