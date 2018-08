La oposición reclama la dimisión de la alcadesa de Carreño y de Gabriel Rodríguez José Ramón Fernández. / J. PETEIRO El PP critica que «siguen sin querer asumir responsabilidades políticas» por el caso de las facturas PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Miércoles, 22 agosto 2018, 00:16

Los grupos de la oposición de Carreño -PP, Somos e IU- volvieron a pedir ayer la dimisión de la acaldesa, Amelia Fernández, y del teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Gabriel Rodríguez, en la polémica relacionada con el supuesto «engorde» de una factura del servicio de la guardería de perros del concejo. Tras la celebración ayer de una comisión extraordinaria de Medio Ambiente, todos los partidos consideraron que ambos deben asumir sus responsabilidades a tenor de lo sucedido y de lo que después ha transcendido. La convocatoria de la misma obedeció al interés del equipo de gobierno socialista de ofrecer explicaciones al respecto, pero parece que no ha dado resultados.

El portavoz del PP, José Ramón Fernández, señaló que, «a tenor de los informes de nuestra concejala Joana Canals, que es nuestra representante en la comisión, tanto Amelia Fernández como Gabriel Rodríguez, siguen sin querer asumir responsabilidades políticas». También criticó lo que calificó de una estrategia de la alcaldesa, «al afirmar en la reunión que no sabía nada del ofrecimiento de incrementar facturas de manera ficticia y que su intervención en los procedimientos consistía únicamente en firmar al final».

En palabras del portavoz popular, «en la comisión no hemos visto clarificadas nuestras dudas, ni en cuanto al funcionamiento del registro de entradas y salidas de perros, ni respecto a la factura con servicios no realizados que fue presentada con posterioridad a la conversación grabada y que la afectada ha denunciado ante la Fiscalía. Tampoco nos convence eso de que la alcaldesa no estaba enterada de nada, cuando todo el mundo sabe que en el Ayuntamiento no se mueve un papel que ella no controle», afirmó.

En definitiva, añadió, «la comisión no ha servido para aportar luz, y vemos a dos políticos, Amelia Fernández y Gabriel Rodríguez, que saben que no han hecho bien las cosas. De hecho, existen pruebas de que su actuación ha sido abiertamente contraria, como mínimo al interés general y a la correcta gestión del dinero de los vecinos. Sin embargo, se niegan a asumir sus responsabilidades políticas, las cuales pedimos todos los partidos de la oposición. Reiteramos que ninguno de los dos está en condiciones de seguir administrando el dinero de los carreñenses y, en consecuencia, deben renunciar. En esa línea irán las actuaciones del PP de Carreño».

Por su parte, desde Somos Carreño, su portavoz, Carolo López, señaló que «al término de la comisión reiteramos nuestra postura inicial de pedir la dimisión de la alcaldesa y del teniente de alcalde. No nos convence la explicación que se da del abandono de canes en otros concejos. Es una explicación que no se sostiene. Tiene tintes de novela de aventuras que no nos la creemos, deben asumir responsabilidades políticas».