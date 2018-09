Somos plantea recuperar las piscinas de verano con un plan de inversión plurianual Las piscinas de verano de Las Vegas, en una imagen de archivo del año 2006. / R. G. El portavoz de la formación, Rogelio Crespo pide repararlas y mejorarlas con un vaso infantil y más zona verde y aparcamientos RUTH ARIAS AVILÉS. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:37

Las piscinas de verano de Corvera se cerraron hace ya doce años. Cierto es que el concejo se dotó de otras climatizadas, pero se clausuraron las que había al aire libre, que Somos considera que tienen demanda y que plantea que se recuperen para que los vecinos del concejo puedan volver a hacer uso de ellas durante la temporada estival.

Antes de poder volver a abrir las puertas de las piscinas sería necesaria una importante obra de reparación y acondicionamiento de estas instalaciones, situadas en la parte trasera de la casa de la juventud. Somos también plantea construir un nuevo vaso para los más pequeños en las inmediaciones, además de otras actuaciones en la zona.

Para lograr unas instalaciones atractivas, la formación plantea una serie de ideas, que pasan por ampliar la zona verde, aprovechar la actual zona de la bolera, actualmente inutilizada «por las diferentes fracturas que presenta» y la zona del parque canido, que Somos propone trasladar a la zona del parque Europa.

Proponen solicitar financiación al Principado y otras administraciones

Para esto se necesita dinero, y l portavoz de la formación, Rogelio Crespo, pide buscarlo en el Principado, sin descartar «otro tipo de posibilidades». No obstante, en el caso de que Corvera no lograra fondos externos, Somos cree posible que este proyecto de recuperación de las piscinas de verano pueda llevarse a cabo igualmente. «La financiación no correría peligro, ya que en el caso de no conseguir ninguna aportación, esta s podría financiar con recursos propios municipales a través de una inversión plurianual», señala Crespo.

Aparcamiento

El proyecto de Somos pasa también por crear una zona de aparcamiento adecuada para estas instalaciones. Para ello se sustituirían parte de las plazas en línea de la calle San Pablo por otras en batería, y en ese mismo sentido «se ganarían plazas actuando y ampliando el aparcamiento trasero del centro social».

«Recuperar las piscinas de verano de Las Vegas supondría que nuestra generación, que pudimos disfrutar de ellas, haríamos que nuestros hijos las pudiesen disfrutar en el futuro», indica el portavoz de Somos.