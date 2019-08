El Principado buscará soluciones para la presencia de jabalíes en Salinas Los primeros se vieron ayer pastando en la avenida del Campón. / LVA En las últimas semanas una familia de estos animales salvajes se ha dejado ver a la entrada de la localidad, donde se han criado SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Viernes, 30 agosto 2019, 00:49

La Consejería de Medio Ambiente será la encargada de controlar la presencia de jabalíes en Salinas. Tras el avistamiento de una familia de estos animales salvajes durante las últimas semanas en la localidad, el Ayuntamiento de Castrillón ha dado traslado al Principado del problema.

Está previsto que los guardas del Principado se acerquen a la zona para controlar a estos ejemplares, que forman parte de una misma familia, y así poder planificar la actuación a llevar a cabo. «Hay que tranquilizar a los vecinos pues se ha actuado desde el primer momento y ya están todas las autoridades alertadas. Desde la Policía Local se acude cuando se llama y se trabaja para evitar problemas», indicó el concejal de Interior, Javier González.

La última escapada de los jabalíes a Salinas se produjo ayer por la tarde, cerca de las seis, se veía a tres crías pasear por la avenida del Campón, cerca de la zona en la que se les vio a comienzo de semana. Y luego se vieron cinco cerca del parque La Deva, donde jugaban los niños. «Antes iban acompañados de su madre y de otro jabalí adulto, pero desde hace cinco días no se sabe nada de la hembra», explican desde la Policía Local. Estos animales habrían nacido en las inmediaciones, todo apunta a la zona boscosa de Raíces o del pinar de Salinas, por lo que «entienden que es su casa por ello se acercan tanto a los edificios y a las zonas verdes de la entrada de Salinas», comentan los agentes.

Aunque son crías y no suponen tanto peligro como los ejemplares adultos, las patrullas trabajan sobre todo en evitar que se acerquen a las carreteras. «Queremos evitar accidentes de tráfico. Lo que hacemos es intentar que ellos mismos se vayan a otras zonas más alejadas como la vera del río. No podemos hacer mucho más, tenemos que ir con cuidado para que no se sientan atacados», indican desde la Policía Local.

Los vecinos de Salinas llevan días sorprendiéndose con el acercamiento de estos animales salvajes a la localidad. Se les ha visto en la calle Piñole o también paseando por las dunas del Espartal. Según relatan, «no se inmutan con la presencia de personas ni de otros animales». Esto se debe a que están «socializados. Ellos han nacido aquí», recalcan los agentes. De hecho, hace unos días se les veía en el restaurante La Finca, en Raíces, donde se acercaron a las mesas, llegando a tumbarse bajo ellas a la espera de comida. «Actuaciones que son propias de animales socializados», dicen en la Local.