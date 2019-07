Vecinos de Quintueles exigen soluciones al «abandono» de la playa de La Ñora Un usuario acude a lavarse a la fuente del mirador, invadido por la maleza y las ortigas. / A. M. Critican el estado de las escaleras de acceso, la falta de mantenimiento y que uno de los puentes no ha sido reparado desde las lluvias de enero ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Miércoles, 24 julio 2019, 00:09

La Ñora es, junto a Rodiles, la única playa de Villaviciosa que presume de ondear la bandera azul. El arenal recibe cada verano a miles de bañistas debido, en gran parte, a su cercanía con Gijón, desde donde se puede llegar a través de una senda peatonal. El itinerario permanece cerrado desde el año pasado ante la falta de actuación de la Demarcación de Costas, que debe de hacerse cargo del arreglo del último puente del trayecto, dañado durante unas fuertes lluvias. Labor que hasta el momento no han llevado a cabo, provocando que muchos usuarios opten por saltar las vallas o atravesar el río con el peligro que eso conlleva, como advierten desde la Asociación de Vecinos San Clemente de Quintueles.

Desde Costas explican que «el proyecto de rehabilitación del puente ya ha sido redactado y remitido a los Servicios Centrales de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio. Como consecuencia de no haber sido aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2019, no ha sido posible su ejecución en el presente año, estando, no obstante, prevista su ejecución en los próximos meses».

Aunque esta no es la única deficiencia que los vecinos encuentran en el arenal. La asociación vecinal ha trasladado al Ayuntamiento de Villaviciosa la necesidad de reparar las escaleras de bajada. «Están todas rotas y el pasamanos, podre. Si no hay accidentes es porque no hay suficiente altura para que nadie se haga daño», afirma Adolfo Martínez, presidente de la entidad. Además, la maleza y las ortigas se han hecho paso, ocupando gran parte de los espacios verdes. «Llega el verano y está todo igual. Este abandono no se puede permitir, deben buscarse soluciones. Si no hay dinero, habrá que mirar de dónde se puede sacar, pero no pueden estar sin hacer nada», critica.

Por su parte, desde el Ayuntamiento reconocen que «el desbroce y mantenimiento es siempre insuficiente si se quiere que la hierba esté siempre baja, lo cual supera las posibilidades de mantenimiento municipales. Desde el gobierno local venimos defendiendo que Costas asuma su responsabilidad y competencias en el litoral de Villaviciosa, donde se lleva varias legislaturas sin inversiones, y que no tenga que recaer todo en el Ayuntamiento».