«Vino una ola y se la llevó, estuvo un rato nadando y se hundió»

Dévora Salas y su pareja, Borja Ovies, vivían del mar. Ambos acudían a pescar juntos de manera habitual pero la madrugada del domingo al lunes una ola truncó sus planes. Ambos acudieron a la zona del Pical, en el acantilado de Arnao (Castrillón), a pescar de madrugada. En un momento dado, cerca de las dos y media, un fuerte golpe de mar les arrastró y levantó contra las piedras. «Nos pilló por sorpresa. Yo tuve la suerte de que me agarré y no caí abajo. A ella la arrastró y no pudo hacer nada», relata Borja, que hoy se acercaba de nuevo al lugar de los hechos junto a sus familiares para seguir de cerca el dispositivo de búsqueda.

El joven, que lleva años trabajando en el mar, recordaba cómo fue el momento en el que el mar les alcanzó. «Estábamos en la pica pescando, vino una ola y se la llevó. Estuvo un rato en el agua intentando nadar y se hundió», cuenta consternado Ovies. El joven pudo verla en esos primeros instantes gracias al frontal de luz que llevaban pero con la llegada de nuevas olas le perdió la vista. «Subí corriendo para llamar porque el teléfono lo llevaba ella en una riñonera», explica. Le ayudó un hombre, que había acudido con ambos a Arnao pero que no había bajado a pescar en ese momento.

La Guardia Civil, encargada de la investigación de los hechos, fue quien logró localizar a los familiares de Dévora Salas, que residen todos en Madrid. Dos hermanos y la hija mayor de la joven viajaban desde la capital de madrugada. «Ayer tuve que ir al médico y no estaba para estar aquí. Hoy vengo para seguir un poco el dispositivo pero no me encuentro bien», confesaba Borja Ovies.

El dispositivo de búsqueda se mantiene por tierra, mar y aire. Están desplazados medios de Bomberos, Salvamento Marítimo, Salvamento en Playas y Guardia Civil, que ha trasladado a la zona a los GEAS aunque las condiciones de hoy del mar no están favoreciendo su trabajo.