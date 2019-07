«Fue el mayor susto en sesenta años» 02:02 El grupo de 23 scouts madrileños y sus monitores junto a la Guardia Civil tras completarse el rescate de diez horas de la noche del miércoles en Los Beyos. / E. C. Los scouts madrileños rescatados en Los Beyos revisarán la seguridad de sus rutas | «No somos montañeros expertos, pero no era nuestra primera vez. Fue una situación a la que llegamos sin querer», dice el grupo, creado en 1959 GLORIA POMARADA SELLAÑO (PONGA). Viernes, 26 julio 2019, 02:50

La de este verano iba a ser una acampada de celebración para el Grupo Scout del colegio madrileño Nuestra Señora del Pilar, que este 2019 cumple seis décadas de historia. Sin embargo, una excursión a la montaña en un día de anunciadas condiciones meteorológicas adversas, el pasado martes, a punto ha estado de teñir la celebración de tragedia. «Fue el mayor susto de estos sesenta años», reconocían ayer los responsables del grupo, ya con todos los jóvenes a salvo en el campo base instalado en el pueblo pongueto de Sellaño. El conjunto de scouts de mayor edad, 23 adolescentes de entre 16 y 18 años, había partido en busca de aventura hacia la zona del desfiladero de Los Beyos, entre los concejos de Ponga y Amieva, donde en la tarde del martes acabaron desorientándose a 750 metros de altitud. Para su rescate, en plena noche y entre un fuerte aguacero, fueron necesarias diez horas de trabajo de la Guardia Civil, que acabó evacuándoles mediante un sistema de cuerdas por el que se fueron descolgando uno a uno. «La mayoría ya habían hecho rápel antes», explican los monitores Fernando Capellán y Jorge Aguilar. Fueron ellos quienes dieron la voz de alarma a las fuerzas de seguridad tras recibir una llamada de socorro de sus compañeros. «Era una ruta programada, pero perdieron el camino y no podían retroceder. Fuimos hasta allí y los veíamos desde abajo, un monitor y cuatro chavales consiguieron salir por su propio pie, pero decidimos llamar a emergencias para actuar con total seguridad», dicen. «Podrían haber arriesgado y bajar, pero no lo hicieron», insisten, a la par que destacan la experiencia «de veinte años» de los monitores y de los propios adolescentes. «Ninguno somos montañeros expertos, pero no era nuestra primera vez en la montaña», afirman.

Hasta el lugar del incidente se trasladaron «un helicóptero, bomberos y varias patrullas de la Guardia Civil», explican. Todo el operativo fue narrado «en directo» a las familias de los scouts, a las que lanzan un mensaje de tranquilidad: «Están todos perfectamente». Los afectados, continúan, «se asustaron lo justo», si bien en el campo base los más pequeños sí vivieron el incidente «un poco desconcertados». Ayer, todos juntos volvían a disfrutar de su estancia en Sellaño tras una jornada del miércoles que los scouts rescatados «pasaron durmiendo».

Muy agradecidos a 'greiman' y a los bomberos por su «cercanía y calidad humana», el grupo madrileño piensa ya en volver a Asturias con la lección aprendida: «Siempre se puede mejorar la seguridad y tendremos que evaluarlo, pero fue una situación a la que llegamos sin querer». Hoy mismo volverán a lanzarse a la aventura, esta vez en canoas por el río Sella y con chaleco salvavidas.