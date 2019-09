Barbón llama a «mantener izada la bandera de la igualdad» en la entrega de las medallas Barbón, con Rosa Menéndez, María Jesús Rodríguez, la familia de Álvarez Areces , los representantes de las Casas de Acogida y la Brigada Central de Salvamento Minero. / PIÑA «No esperamos a que fuera se asombren de lo que tenemos, como ya pasó con la Brigada de Salvamento Minero» OVIEDO. Sábado, 7 septiembre 2019, 02:03

Con el permiso de la Brigada Central de Salvamento Minero -con cuyos integrantes todo el mundo intentaba hacerse fotos a la salida del acto- y del recuerdo al expresidente Vicente Álvarez Areces, el acto de entrega de las medallas de Asturias tuvo ayer como principales protagonistas a las mujeres, representadas por las tres galardonadas con las medallas de Plata: la escultora María Jesús Rodríguez, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, y la Red Regional de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género. «Si en Asturias queremos mantener izada la bandera de la igualdad y continuar a la vanguardia de España en ese objetivo, es bueno aprovechar todas las ocasiones para hacerlo. E incluso en un acto de tan marcado carácter institucional como este hay que recordar que los derechos no se conquistan para siempre y que es necesario mantenerse alerta para defenderlos», apuntó durante su intervención el presidente del Principado, Adrián Barbón. Aseguró que «el Gobierno de Asturias no consentirá ni un solo paso atrás en la meta de la igualdad y en el rechazo de las agresiones machistas», realidad frente a la que lanzó un severo «¡ni una más!» que fue recibido entre aplausos por las 1.500 personas que llenaban el auditorio Príncipe Felipe.

Barbón consideró que «hay pocas regiones con tantas políticas desplegadas a favor de la igualdad como el Principado», y puso como ejemplo la red de casas de acogida, en marcha desde el año 2000. «No esperemos a que fuera se asombren de lo que tenemos, como ocurrió con la brigada de salvamento minero, para ponerlo nosotros en valor». Y es que en su discurso, el presidente hizo un notable hincapié en «lo poco dada que es la sociedad asturiana a celebrar a los suyos». Por ello, animó a todos «a aunarnos en el orgullo de aplaudir a lo mejor de Asturias», que ayer se plasmaba en los cinco galardonados con las medallas: «El político que se entregó a una pasión de libertad e igualdad, el equipo minero que se juega la vida para salvar a los demás, la química que se sitúa a la vanguardia de la investigación, la escultora que nos atrapa con su obra y la red de casas creada para acoger a quienes sufren la violencia machista».

La propia viuda de Álvarez Areces, Soledad Saavedra, celebró durante su intervención en representación de los premiados con la Medalla de Oro la amplia presencia femenina en el cuadro de honor de este año. «Aunque el talento no tiene género, la historia nos ha enseñado que no siempre ha sido reconocido y recompensado del mismo modo. Los premios honran no solo a quien los recibe, sino también a quien los otorga. Y la elección de los galardonados refleja el compromiso con un modo de entender la política», apuntó.

Dos de Oro «sin dudas»

Al margen de la decisión de destacar con las medallas la trayectoria en el mundo de la cultura y la ciencia de dos mujeres como María Jesús Rodríguez y Rosa Menéndez, así como la labor de las casas de acogida gestionadas por Cruz Roja, Barbón señaló que en el caso de decidir a los destinatarios de las de Oro «lo hemos tenido fácil, y el Consejo de Gobierno no dudó ni por un instante que Tini y la Brigada Central de Salvamento Minero merecen el máximo reconocimiento».

El presidente del Principado también hizo mención en su discurso a la situación de la planta de Vesuvius en Langreo y a los asturianos residentes en el exterior, «que sienten este día con especial intensidad». El acto, como es tradición, se cerró con el himno de Asturias, que el público entonó en pie.