Miguel Tellado reprocha las «tragaderas» de Adrián Barbón ante el Gobierno de Sánchez Le acusa de ser un «disciplinado embajador del sanchismo» y Queipo de acatar las decisiones del Gobierno sobre el peaje del Huerna

Ana Moriyón Gijón Jueves, 2 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

«No hay nada que no sea corrupción a gran escala en el entorno del presidente del Gobierno. No hay ni vergüenza. ¿Y habrán escuchado al presidente del Principado, Adrián Barbón, desmarcarse de todo esto? Pues no. No ha dicho ni pío». El secretario general del PP, Miguel Tellado, hizo este jueves escala en Gijón para mantener un encuentro con cargos institucionales y orgánicos del PP de Asturias y cargar duramente contra el Gobierno central, del que destacó por encima de todo su «bloqueo e inoperancia», así como su «corrupción sistemática».

Tellado, que intervino en una comparecencia sin preguntas ante los medios junto al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, enumeró de forma detallada los casos de corrupción que salpican al entorno del presidente y finalizó su intervención acusando a Adrián Barbón de haberse convertido en un «disciplinado embajador del sanchismo en Asturias» y de «tragar con todo: con la corrupción, el cupo separatista, los ataques del Gobierno a la igualdad... Menudas tragaderas las del señor Barbón».

El 'número dos' de Génova no hizo, sin embargo, alusión alguna al reciente cruce de declaraciones entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno del Principado en relación con sus discrepancias sobre la supresión del peaje del Huerna, que habrían abierto una nueva brecha entre el equipo de Óscar Puente y el Ejecutivo autonómico.

Sobre el peaje del Huerna sí se pronunció el presidente del PP de Asturias. Álvaro Queipo coincide con Tellado en que Barbón «no es más que una filial sanchista» y le acusó de «engañar a los asturianos mientras acata todo lo que marca Sánchez». En relación con el peaje, reprochó que Barbón lleve «más de un año sin hacer nada y ahora sólo finge por la presión social». «Dicen que no podrá hacer nada sin Presupuestos Generales y no se ponen ni colorados», recriminó el líder de los populares asturianos, quien recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha modificado en los últimos tres años más de 38.000 millones de los vigentes presupuestos de 2023 «sin control ni aval parlamentario». Eso es, a través de decretos. Por ello, Queipo se mostró convencido de que «todo esto es una vulgar excusa más de un Gobierno sumiso que nuevamente no se atreverá a dar la cara por los asturianos. Ya están buscando excusas para acatar lo que diga Sánchez».

Tanto Miguel Tellado como Álvaro Queipo coincidieron al referirse al final de una etapa, tanto a nivel autonómico como nacional. Así, el también portavoz del PP en la Junta General lamentó que el «régimen socialista ha comprometido nuestro pasado y nuestro presente y no puede robarnos también nuestro futuro», pero se mostró convencido de que «el fin se acerca y en el PP estamos preparados para ofrecer un mejor futuro para Asturias y un mejor futuro para España de la mano de Alberto Núñez Feijóo».

En la misma línea, tras criticar la sumisión de Adrián Barbón ante el Gobierno de Pedro Sánchez, Tellado sentenció que «Asturias no se merece un presidente que sea un mero secuaz de Pedro Sánchez», sino un Gobierno «que esté a la altura». Y recordó, en este sentido, que si bien en las últimas elecciones autonómicas «nos quedamos muy cerca del cambio, muy cerca; Barbón se libró por los pelos», en la próxima cita con las urnas «no volverá a correr la misma suerte». «Los asturianos votarán al PP y dejarán atrás el mal recuerdo de Pedro Sánchez. Y, en Asturias, no tengo ninguna duda de que también votarán cambio y votarán al equipo de Álvaro Queipo», concluyó.