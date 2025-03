«Debemos formar ciudadanos que hagan un uso crítico, ético y seguro de la tecnología»

«Creo que la clave está en la integración en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los dispositivos digitales con equilibrio, responsabilidad y sentido ... pedagógico. Se trata de mantener lo analógico, es decir, lo mejor de la tradición educativa, con la incorporación de los avances tecnológicos en el aula». Habla Simón Cortina, director del colegio Corazón de María de Gijón, el concertado más grande de la ciudad, y presidente de Escuelas Católicas, que agrupa a la mayor parte de centros concertados de Asturias. Cortina participó en una de las reuniones de directores en las que la consejera de Educación, Lydia Espina, reflexionó sobre la necesidad de regular el uso de las tablets y ordenadores en las aulas asturianas.

El Codema, como muchos otros centros concertados, puso en marcha hace años un plan de digitalización que ha ido extendiendo el uso de dispositivos como los crhombooks para estudiar algunas de las materias, a través de licencias digitales o de aplicaciones que permiten a los profesores elaborar sus propios proyectos y materiales. Hace diez años que algunos centros de Asturias iniciaron ya este camino. Siguen defendiendo su uso. «La gran cuestión que está de fondo es cómo educar en la era digital. Y en la respuesta a esta pregunta hay que huir de esquemas reduccionistas o maniqueos. Como cualquier tecnología en todo ámbito social existen riesgos y también potencialidades«.

Se posiciona Simón Cortina, por lo tanto, en la misma línea que la consejera de Educación, que insiste una y otra vez en lograr el equilibrio. En mantener el lápiz y el papel, el trabajo de siempre, pero sin prohibir en ningún caso las pantallas, por varios motivos. Primero, porque la propia ley educativa habla de las competencias digitales. Y segundo, porque los estudiantes de hoy las van a necesitar, sin ninguna duda, en su futuro laboral.

«Los centros educativos tenemos que responder al resto de la formación en la competencia digital del alumnado. Es nuestra responsabilidad, formar al alumnado como ciudadanos digitalmente competentes, capaces de hacer un uso crítico, ético, seguro y responsable de la tecnología», recuerda Cortina. En segundo lugar, «también tenemos que utilizar la tecnología en el aula en la medida en que favorece la personalización del aprendizaje del alumno«. Pero para ello, hace hincapié, »es fundamental que el profesorado haya recibido la formación necesaria para ello«.

De hecho, tal y como marca la propia ley, los docentes están obligados ahora a demostrar sus competencias digitales. Cada centro debe tener un porcentaje mínimo de docentes con conocimientos suficientes para trabajar con los alumnos usando estos dispositivos.

Hay otra idea en la que Cortina coincide con Lydia Espina: los centros educativos son el lugar apropiado para trabajar en estas competencias y para evitar la brecha digital, dando la oportunidad de que todos los alumnos, sea cual sea su circunstancia familiar, puedan aprender estas competencias. «Supone un entorno seguro y ofrece un control en la utilización de la tecnología».

Sin gratificaciones ni redes sociales

A partir de ahí llega la búsqueda de ese ansiado equilibrio. «No se trata de utilizar todo el tiempo el dispositivo en el aula ni que todas las tareas han de hacerse digitalmente. Hay que apostar por un uso equilibrado. El uso escolar excluye el uso vinculado a gratificaciones instantáneas y sobre estimulaciones digitales que puedan generar adicciones. En el uso educativo no caben este tipo de juegos y no se emplean las redes sociales«.

Simón Cortina deja claro que «estoy en contra del mal uso y del abuso de las tecnologías digitales en las aulas y a favor del buen uso de las mismas, de forma equilibrada, reflexionada y acompañada por un profesorado formado para ello que utilice las metodologías adecuadas que ayuden y faciliten la personalización del aprendizaje por parte del alumno».

La opinión de quienes más han apoyado las digitalizaciones parece, por lo tanto, en la línea de la Consejería de Educación, que ha criticado de forma directa la prohibición del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aunque en la escuela pública, al menos en Primaria, no se hayan extendido tanto estos planes, la idea también parece bien acogida. César Suárez es director del IES Montevil y miembro del Comité de Directores de Secundaria de Asturias. Escuchó también de primera mano la reflexión de la consejera. Y no puede estar más de acuerdo.

«Es lo correcto»

«Es lo correcto. Me parece muy bien. Es un asunto que requería afrontar una reflexión y una regulación». Y lo dice desde un centro que, por ejemplo, aplicó una prohibición total y absoluta del uso del móvil antes de que la propia Consejería de Educación lo regulase. «Pocos centros eran tan tajantes como nosotros. Aquí no se puede sacar ni en el patio. Y no ha supuesto ningún conflicto». Por eso, considera que tampoco debe suponer ningún conflicto esta nueva regulación de tablets y ordenadores.

Aunque él trabaja con Secundaria, Suárez llama la atención sobre Primaria. «Cuanto más pequeños, menos horas de pantallas deberían tener». En el caso de Madrid, por ejemplo, no tendrán ninguna. Ahora bien, dicho todo esto, el director de instituto considera necesaria otra reflexión: ¿Qué hacer con los currículos de materias que obligan, precisamente, a trabajar con ordenadores? Es el caso de Dibujo Técnico, donde hay que preparar a los bachilleres con el dispositivo digital, porque así será su examen de selectividad, la PAU, este año.

«Cada vez más competencias exigen hacer uso del Aula de Informática», advierte. «¿Por qué, si sigue habiendo libros de texto?« Admite que hay materias con todo el contenido prácticamente volcado a materiales digitales. Por todo ello, considera básico »ajustar mucho más qué cosas pueden hacerse sin necesidad de los dispositivos y para qué usamos el ordenador«.

No puede estar más de acuerdo con que «se regule todo esto», para que los dispositivos «no ocupen una parte excesiva del tiempo» en los centros educativos y para no poner las competencias digitales por encima de otras cuestiones.