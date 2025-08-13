Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés Se enfrenta a una pena de prisión de hasta seis meses, a una multa o a trabajos en beneficio de la comunidad. No podrá conducir durante al menos un año

P. Á. Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:03 Comenta Compartir

Un camionero de 53 años está siendo investigado por la Guardia Civil de Tráfico tras sufrir un accidente en cerca de Tineo y quintuplicar la tasa de alcoholémia. El hombre, vecino de Gijón, se vio implicado en un siniestro vial ocurrido en la tarde del pasado día 31 de julio, en el kilómetro 2,300 de la carretera AS 350 Piedrafita – Bárcena del Monasterio. Allí se produjo una colisión por alcance entre un turismo y el camión articulado de mercancías peligrosas que, que circulaba sin carga, pero sujeto a la normativa ADR. Como consecuencia, una persona resultó herida leve.

En la prueba de detección de alcohol, el conductor arrojó un resultado positivo de 0,74 y 0,77 mg/l en aire espirado, superando en más de cinco veces la tasa máxima permitida para conductores profesionales, establecida en 0,15 mg/l. Asimismo, el test indiciario de drogas resultó positivo en sustancias psicoactivas que afectan a la conducción, pendiente de confirmación por el laboratorio. La inspección y descarga de los registros del tacógrafo no revelaron infracciones en materia de descanso diario.

El atestado fue instruido por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor superando la tasa máxima de alcohol permitida y entregado en el Juzgado de Instrucción de Tineo. El vehículo articulado no fue inmovilizado, ya que se hizo cargo un conductor habilitado.

Condena

El conductor investigado se enfrenta a una pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en todo caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de 1 a 4 años.

Además, fue denunciado por la Ley de Seguridad Vial por circular con la presencia de drogas en el organismo, infracción que puede conllevar una sanción de 1.000 euros de multa y la detracción de 6 puntos en el permiso de conducción.

La Guardia Civil pide contención

La Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil recuerdan a todos los conductores su responsabilidad al volante. Abstenerse de consumir alcohol y cualquier sustancia psicoactiva, ya que estas afectan gravemente a las capacidades para conducir e incrementan de forma significativa el riesgo de sufrir un siniestro vial. Conducir bajo estos efectos pone en peligro la seguridad de todos los usuarios de la vía y puede provocar accidentes con consecuencias graves.