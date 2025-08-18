¿Qué hay detrás del ataque a la sede de la Agrupación Local del PSOE en Tapia de Casariego?

El secretario general de la Agrupación Socialista de Tapia de Casariego, Alejandro López, acaba de informar de que la sede de la Agrupación ha amanecido ... vandalizada: «Esta mañana, cuando nos disponíamos a abrir el local a la ciudadanía para continuar ayudando a quien lo precise a presentar alegaciones contra el proyecto minero en Salave, nos encontramos conque personas no identificadas han roto el cartel del partido y han esparcido sus restos por la calle. Además, han arrancado el papel donde se informaba de los días y horarios de apertura de la sede para presentar dichas alegaciones» y, por último, «de algún lado han cogido una señal de prohibido el paso y la han colocado en nuestra puerta».

Ante tal ataque, Alejandro López indicó que «por nuestra parte, sólo podemos reafirmar nuestra posición contraria a un proyecto que creemos nocivo para Tapia, sus gentes y entorno. Apostamos por un modelo económico y social sostenible, compatible con las actividades ya existentes, que proteja el patrimonio natural y nuestro modo de vida».

Por encima de las causas que haya detrás del ataque, el secretario general de los socialistas tapiegos indicó que «defendemos los principios democráticos más básicos en los que este tipo de actos que buscan la intimidación no tienen cabida. Por supuesto, hemos presentado la pertinente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Tapia y animamos a cualquiera que pueda haber visto u oído algo a informar a las autoridades pertinentes para esclarecer estos hechos».

Y finalizó recordando que «somos un partido con 146 años de historia, cuya militancia se ha enfrentado a las circunstancias más adversas de la historia reciente española, y de ningún modo vamos a dejar de defender aquello en lo que creemos por principios, coherencia y compromiso».

Total apoyo del alcalde a la Agrupación Socialista

Por su parte, el alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández (Partido Popular), en comunicación con EL COMERCIO subrayó su «total apoyo a la Agrupación Socialista de Tapia y a su secretario general, Alejandro López». El primer edil tapiego añadió que «en democracia, o respetamos las ideologías y los planteamientos de cada uno, o vamos muy mal. Y si hay discrepancias debe haber diálogo, nunca violencia». Más aún, el alcalde añadió que «si estos actos contra la Agrupación Socialista de Tapia tienen algo que ver con personas que estén a favor de la apertura de la mina de oro de Salave, flaco favor le hacen a esa causa con estos actos».

Recordó el alcalde que junto al local de la Agrupación Socialista de Tapia, en la zona de La Corredoira de la capital tapiega, «el Ayuntamiento tiene un local que recientemente también fue vandalizado», lo que también condenó.