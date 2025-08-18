El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cartel de la Agrupación Socialista, arrancado de la fachada. E. C.

¿Qué hay detrás del ataque a la sede de la Agrupación Local del PSOE en Tapia de Casariego?

Personas no identificadas arrancan el cartel de la fachada de la Agrupación, arrancan una señal de dirección prohibida y la sitúan delante de la puerta, y se llevan el cartel con el que la Agrupación anunciaba los días de apertura para que los vecinos puedan presentar alegaciones contra el proyecto de la mina de oro de Salave.

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:24

El secretario general de la Agrupación Socialista de Tapia de Casariego, Alejandro López, acaba de informar de que la sede de la Agrupación ha amanecido ... vandalizada: «Esta mañana, cuando nos disponíamos a abrir el local a la ciudadanía para continuar ayudando a quien lo precise a presentar alegaciones contra el proyecto minero en Salave, nos encontramos conque personas no identificadas han roto el cartel del partido y han esparcido sus restos por la calle. Además, han arrancado el papel donde se informaba de los días y horarios de apertura de la sede para presentar dichas alegaciones» y, por último, «de algún lado han cogido una señal de prohibido el paso y la han colocado en nuestra puerta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  2. 2 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  3. 3 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  4. 4

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  5. 5 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  6. 6 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  7. 7 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  8. 8 Dani Vidal será el sustituto de Rozada como entrenador en el Real Avilés
  9. 9 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  10. 10 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Qué hay detrás del ataque a la sede de la Agrupación Local del PSOE en Tapia de Casariego?

¿Qué hay detrás del ataque a la sede de la Agrupación Local del PSOE en Tapia de Casariego?