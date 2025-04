Gondán sopla 100 velas con 1.500 trabajadores y vecinos

Elena Rodríguez Gijón Sábado, 26 de abril 2025, 23:03 Comenta Compartir

«Un astillero, una familia». Es el lema escogido por Astilleros Gondán, que este año cumple «su primer centenario». El viernes, la compañía reunió en sus instalaciones de Figueras (Castropol) a 200 personas, entre empresarios y representantes de la política y la esfera social de Asturias para conmemorar sus 100 años de vida. En el acto oficial, el actual presidente, Álvaro Platero, habló de familia, porque la empresa nació en 1925 de la mano de su abuelo, aunque los orígenes se remonten más atrás en el tiempo, a finales del siglo XIX, cuando el bisabuelo, Francisco Díaz Fernández, natural del pueblo de Gondán, ya fabricaba pequeñas embarcaciones de madera como carpintero de ribera. Ahora bien, la familia de Gondán no solo es Platero, «sino todos los trabajadores del astillero. Los de ahora y los de antes. Gracias a ellos, estamos hoy aquí». Y, delante de lo más granado de la sociedad asturiana, pidió «un aplauso enorme» para todos ellos. Porque si «el astillero es capaz de construir los barcos más avanzados del mundo desde este córner de Asturias», como dijo «sin rubor» Álvaro Platero, es por su tenaz labor.

En la proyección de un vídeo, un nutrido grupo de ellos puso rostro y voz a los hitos del astillero. Un emotivo recorrido que sirvió para que empleados y jefes, de distintas generaciones, intercambiaran impresiones y los primeros agradecieran la confianza y todo lo aprendido de sus superiores. También valió para recordar divertidas anécdotas (en su momento no tanto) cómo cuando Gondán hizo barco para la Armada de Kenia y tenía que atravesar a zona de Somalia. «Era el momento en que empezaba la piratería y al armador no se le ocurrió otra que enviar un contenedor lleno de armas, pistolas, escopetas, ametralladoras... a mi nombre», rememoraba uno de ellos. «Afortunadamente, lo pararon en Rotterdam. Si no, a ver cómo explicó yo que viene un contenedor de armas a mi nombre», explicaba despertando las sonrisas entre los presentes.

Orgullosos del astillero del que forman parte, con barcos cuyas características los hacen «únicos», como señaló el presidente del Principado, Adrián Barbón, no olvidaron los años difíciles. Porque en plena reconversión, en los años noventa del siglo pasado, «hubo años durísimos en los que no había trabajo y hubo que activar expedientes de regulación de empleo. Durante meses, muchos estaban en casa. Fue una época económicamente muy dura, con incertidumbres de futuro». No faltaron dificultades tampoco en la construcción de barcos. «Don Francisco, no nos va bien la cosa», rememoraba otro. «Me dio una palmada en el hombro y me dijo: 'Los hombres se ven cuando las cosas están difíciles. Es dinero, saldremos de esto'. Así era el empujón de moral que recibía». O la época del 'tax-lease. «Fue un momento crítico, porque si se acababa el 'tax-lease (el sistema de arrendamiento fiscal aplicable a las empresas navieras que permitía adquirir buques con un descuento de entre el 20% y el 30%), se acababa no solo Astilleros Gondán, sino todos los astilleros privados de España», declaraba Álvaro Platero.

Ampliar Vista general del animado ambiente en la carpa. A. G.

La plantilla, por tanto, tuvo un gran protagonismo en el primer día de celebración. Sin embargo, hoy sábado el suyo ha sido absoluto. Porque Gondán ha querido organizar una fiesta con la plantilla (formada por 600 empleados) y sus familias, ex trabajadores y vecinos. La jornada ha comenzado con su visita al 'Austri Enabler', el buque con capacidad para 120 pasajeros que dará soporte a la construcción y mantenimiento de plataformas 'offshore' eólicas. Después, en el centro de la localidad, pudieron disfrutar de una pulpada bajo una carpa en la que también hubo photocall, fotomatón; un stand de camisetas y gorras con el logo del 100 aniversario, juegos infantiles, puestos de palomitas y patatas, y de postres en el que no faltó el requesón de Abredo. «Ha sido un acto único en el municipio», decía la teniente alcalde de Castropol, Miriam Moya, en el que ha estado la familia Platero al completo.

Pendiente de licencia municipal para construir nuevas naves

La empresa tiene otro logo: 'Seguimos navegando'. Con once barcos en construcción -entre ellos el primer buque 'offshore' con capacidad para ser operado en remoto y sin tripulación gracias a sus elevados estándares de sensorización y conectividad, como recordó la consejera delegada de Pymar (astilleros privados), Almudena López del Pozo-, el astillero trabaja en su futura ampliación. Pendiente de la licencia de obra del Ayuntamiento de Castropol, una vez que reciban luz verde, las máquinas comenzarán a excavar para construir nuevas naves. «Se trata de una importante inversión y una firme apuesta por el futuro de la actividad industrial y el empleo del Occidente asturiano», como expuso la compañía en el primer día de celebración del centenario.

