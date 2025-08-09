El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos participantes batean en Navelgas

El holandés Sam Sosef vuelve a ser el mejor bateador de oro en Navelgas

Alemania se impone como equipo y Alicia Rifaterra y Pelayo Monasterio se proclaman campeones de España

O. V.

Navelgas (Tineo)

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:39

Lo suyo es una pericia en la búsqueda de pepitas de oro a amplia distancia de la de sus oponentes. El holandés Sam Sosef reeditó esta tarde éxitos de pasadas ediciones y volvió a hacerse con el título de Campeón de Campeones en el Campeonato Mundial de Bateo de Oro que durante los últimos seis días se ha celebrado en Navelgas (Tineo).

Tras meses de preparación, la Asociación deportiva cultural de Bateadores de Oro Barciaecus, que lleva celebrando campeonatos nacionales de bateo de oro más de dos décadas, ha logrado convertir el conocido como Valle del Oro en un punto de encuentro internacional del bateo de oro. Este evento tiene el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2014 y aspira a ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional gracias al apoyo del Principado.

De nuevo, las decenas de competidores atrajeron a Navelga a un nutrido público que pudo disfrutar de la habilidad de equipos nacionales como el de Alemania, que se impuso al de Italia por menos de diez segundos de diferencia, y por trece segundos más al de Chequia, en la búsqueda de, en el caso de equipos, 18 pepitas.

Los españoles Pelayo Monasterio y Alicia Rifaterra se impusieron en el campeonato nacional, también disputado en el curso de este evento, en tanto que en batea tradicional fueron dos mujeres, la eslovaca Daniela Muchova y la sudafricana Sendra Nsimba, quienes coparon el oro y la plata, por delante del alemán Dirk Mehlhorn, más rápido, pero menos preciso en la búsqueda.

