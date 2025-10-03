Un incendio amenaza el colegio de las Dominicas de Cangas del Narcea Dos helicópteros están atacando el fuego. Se produjo, al parecer, al perderse el control de una quema de rastrojos

El incendio de Cangas del Narcea, muy cerca del colegio de las Dominicas.

Marta Varela Cangas del Narcea Viernes, 3 de octubre 2025, 18:52 | Actualizado 19:42h. Compartir

Dos helicópteros de Bomberos del Principado están luchando en estos momentos contra un incendio muy cercano al colegio de las Dominicas de Cangas del Narcea. Las naves antiincendios están atacando el fuego con descargas de agua con sus bambis.

Ampliar El helicóptero cogiendo agua para sofocar el fuego. P. G.

Al parecer, el incendio no ha causado daños personales, pero sí se ha procedido a desalojar los inmuebles inmediatos. Su causa, según se ha indicado a este periódico, podría ser la pérdida de control sobre una quema de rastrojos que se estaba efectuando en la cercanía.

18:03🎥#IFCangasDelNarcea #Asturias



Así se encuentra el incendio a la llegada del equipo @BrifTineo en su vuelo de reconocimiento antes de disponerse a trabajar en labores de extinción.



Somos #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/Ku1ZFH28jf — ATBRIF (@AT_Brif) October 3, 2025

La falta de lluvia en verano y su abundancia en invierno y primavera ha propiciado, por una parte, que creciera abundantemente la vegetación en la zona y que durante el estío se secase más de lo habitual, generando condiciones complicadas que pueden dar lugar a que un incendio, en particular en una ladera de gran inclinación, se expanda con rapidez.

Temas

Cangas del Narcea