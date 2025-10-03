El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El incendio de Cangas del Narcea, muy cerca del colegio de las Dominicas. E. C.

Un incendio amenaza el colegio de las Dominicas de Cangas del Narcea

Dos helicópteros están atacando el fuego. Se produjo, al parecer, al perderse el control de una quema de rastrojos

Marta Varela

Marta Varela

Cangas del Narcea

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:52

Dos helicópteros de Bomberos del Principado están luchando en estos momentos contra un incendio muy cercano al colegio de las Dominicas de Cangas del Narcea. Las naves antiincendios están atacando el fuego con descargas de agua con sus bambis.

El helicóptero cogiendo agua para sofocar el fuego. P. G.
Imagen - El helicóptero cogiendo agua para sofocar el fuego.

Al parecer, el incendio no ha causado daños personales, pero sí se ha procedido a desalojar los inmuebles inmediatos. Su causa, según se ha indicado a este periódico, podría ser la pérdida de control sobre una quema de rastrojos que se estaba efectuando en la cercanía.

La falta de lluvia en verano y su abundancia en invierno y primavera ha propiciado, por una parte, que creciera abundantemente la vegetación en la zona y que durante el estío se secase más de lo habitual, generando condiciones complicadas que pueden dar lugar a que un incendio, en particular en una ladera de gran inclinación, se expanda con rapidez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  9. 9

    Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento
  10. 10 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un incendio amenaza el colegio de las Dominicas de Cangas del Narcea

Un incendio amenaza el colegio de las Dominicas de Cangas del Narcea