Un libro perpetúa los nombres de lugares de Barres y Figueras Fernández-Catuxo, con un ejemplar del libro. / E. C. Miércoles, 21 agosto 2019, 00:09

El escritor Javier Fernández-Catuxo presentó ayer en la Casa de Cultura de Figueras su trabajo 'Un lugar, un nombre. Cartografía y observaciones sobre la toponimia entre As Figueiras y Barres'. El libro hace un zoom sobre esta zona de Castropol con una intención: conservar estos nombres que son patrimonio cultural inmaterial, pero no estaban documentados hasta ahora. «Se trata de que no se pierdan esos nombres. Están en la mente de la gente mayor, que va desapareciendo y se van perdiendo», explicó el autor.

El trabajo se centra en los nombres de las fincas, los caminos, las piedras, las fuentes, no en los nombres de las localidades ni en su etimología. «No creo en el origen de los nombres», afirmó, justificando la necesidad de referenciar el terreno de los antepasados. Para su trabajo, recurrió a «personas que conocían el mar y el campo de la zona» para situarlo en un mapa y determinar hasta dónde llega cada uno de esos nombres. Para facilitar al lector esa ubicación, el libro va acompañado de una cartografía. «Nunca he podido entender que un estudio sobre toponimia, por muy documentado que esté, no incluya un mapa donde podamos ver la localización, la extensión y los límites de los diferentes topónimos», destacó Fernández-Catuxo.