El lobo ataca por segunda vez en un mes en una ganadería de Trasmonte, en Cangas Primero mató a cuatro animales y este martes regresó y devoró a un cordero en una finca que está cerrada con malla y a 400 metros de la casa Un lobo / Reuters BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Viernes, 14 mayo 2021, 01:48

El martes a media tarde, la ganadería de Javier López, en Trasmonte (Cangas del Narcea), sufría el segundo ataque de lobo en un mes. El cánido mataba un cordero en una finca situada a pie de carretera y a apenas 400 metros de casa. «Lo sacaron de la finca, que está cerrada con malla ovejera, y lo comieron. No dejaron más que las patas de atrás», denunció el ganadero, que se mostró «aburrido» con esta situación. No en vano, aún recuerda el ataque que se saldó con la muerte de otras tres ovejas y un cordero hace apenas un mes. «Cuando llegué a la finca aún respiraban, pero no pudimos hacer nada más. Hirieron a otras tres y otro 'corderín', que libró», recuerda López.

Este ganadero cangués defiende la necesidad de controlar la especie, pues asegura que su presencia en la zona es incuestionable. «Hay como mínimo cuatro lobos. Están habituados y será cuestión de tiempo que acaben matando al resto de las ovejas. Aquí andan como Pedro por su casa», criticó López. Tanto es así que ya no se atreven a dejar el ganado en las fincas. Todos recogen sus ovejas a media tarde y las regresan cada mañana por temor a perderlas. «Tenemos las ovejas para que limpien las fincas, no para que nos las maten los lobos y nos paguen los daños», apostilló este ganadero, tras aclarar que las autoridades han certificado que estas muertes fueron por ataques del cánido.

Una de las cuestiones que indigna a los ganaderos es la gestión «desastrosa» de estos daños. La Administración puede tardar hasta un año en abonar las indemnizaciones. «Los últimos daños que nos pagaron fueron 30 euros por oveja», concluyó el ganadero cangués.

Desde la Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias, Usaga, seguran que el Principado tiene sin pagar daños de 2019 por un importe de 223,448 euros, a los que se sumarían 1.186.978 euros del año pasado. «¿Hasta cuando los ganaderos vamos a seguir manteniendo la fauna salvaje con nuestros animales?», clama su coordinador, Fernando Marrón.