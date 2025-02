El Principado no trasladará las oficinas de Servicios Sociales al centro de mayores de Cangas Da marcha atrás en su idea tras chocar con la oposición del Consistorio y la dirección del centro: «No se les puede quitar espacio a los socios»

Sheila Vaca cangas del narcea Sábado, 29 de mayo 2021, 01:06 | Actualizado 14:52h.

El Principado da marcha atrás y no trasladará las oficinas de Servicios Sociales al centro de mayores de Cangas del Narcea. Ese era su planteamiento inicial, que chocó con la oposición tanto de la dirección del propio centro como del Ayuntamiento de Cangas del Narcea. El alcalde, José Víctor Rodríguez, defendió esta misma semana defendió que «no es una buena solución y tampoco son momentos para reducir espacios, más aún cuando estos están en uso». Además añadía que la medida suponía «recolocar un servicio que ya tiene su espacio, en detrimento de un espacio usado por los miembros del centro».

El director general de Servicios Sociales y Mayores del Principado de Asturias, Joaquín Monteagudo, comunicó en la tarde de ayer al alcalde cangués que finalmente el Principado no utilizará espacios del centro de mayores para reubicar las oficinas del Equipo Territorial de Servicios Sociales. Decisión que el propio regidor trasladó de inmediato a la junta de gobierno del Centro Social de Personas Mayores de Cangas del Narcea, con quienes mantuvo una reunión junto a la edil de Salud Pública, Igualdad, Mujer y Derechos Sociales, Carmen López.

Rodríguez explicó tras su encuentro que «cualquier decisión que afecte a los servicios públicos, especialmente cuando tiene que ver con los más vulnerables, niños o mayores, este equipo de gobierno siempre va estar en frente, sea el partido que sea quien esté tomando la decisión».

El alcalde recordó que ya advirtió de que «estaban equivocados» en su planteamiento. «Es un espacio que usan 4.000 socios», dijo al tiempo que manifestó que desde el Ayuntamiento «no íbamos a tramitar ninguna licencia en ese edificio que conllevase una merma de los espacios colectivos», expresó en referencia a la pretensión de reducir espacios en el edificio, en concreto aquellos que están dedicados a sala de exposiciones y lugar de ocio, ubicados en la primera planta del centro, y que dan un servicio a los mayores.

«Una ubicación adaptada»

«Monteagudo me llamó ayer -por anteayer- para ponerse a mi disposición y buscar otras posibles ubicaciones para el servicio del Equipo Territorial de Servicios Sociales, entiendo que es un servicio básico, no solo para la población de Cangas del Narcea, sino también de toda la comarca, por ello ayudaremos para que el servicio encuentre una ubicación que se adapte a las necesidades reales», puntualizó Rodríguez, quien no quiso olvidar el compromiso adquirido por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de instalar en el concejo un Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF), «si cumplen su palabra y dotan a la comarca de un EITAF, van a necesitar los espacios que ahora dicen que les sobran», apostilló el regidor cangués.