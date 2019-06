«Representar a la zona rural merece mucho la pena. Mis raíces están en la aldea» Soledad Lafuente luce medalla de plata junto a Jesús Martínez. / ARNALDO GARCÍA Domingo, 30 junio 2019, 01:35

«Me siento feliz con esta medalla de plata». Soledad Lafuente, presidenta vecinal de Somió desde 2002 y de la federación 'Les Caseríes' durante una década, defendió ayer que «representar a la zona rural y a Somió merece mucho la pena». Además advirtió de que va a seguir al pie del cañón: «La jubilación no entra en mis planes a corto plazo; mis raíces están en la aldea y no me olvido de ello». Lafuente tuvo palabras de agradecimiento y recordatorio para su familia, su encargada en Ike durante 20 años y compañeros del movimiento asociativo. Aprovechó para reivindicar que «la zona rural también existe» e invitar al equipo de gobierno entrante a que «se acerque a sus 109 barrios sin prejuicios, comprobando in situ sus carencias».