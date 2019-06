«Muchas veces me subí a este escenario, pero ninguna fue tan emotiva» Tita Caravera, tras recibir la distinción, junto a Yolanda Huergo. / ARNALDO GARCÍA Domingo, 30 junio 2019, 01:35

Empezó implicándose en asociaciones de madres y padres de los centros a los que iba su hija, luego en la de vecinos de su barrio, La Arena, y terminó presidiendo cuatro años la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV). El camino de Tita Caravera le llevó «muchas veces» antes hasta las tablas del Teatro Jovellanos; «pero ninguna tan emotiva ni tan importante para mí». Ayer no era «día de reivindicaciones, como en otras ocasiones». La homenajeada prefirió aprovechar para expresar su cariño a la familia, amigos y compañeros, al «movimiento vecinal, al movimiento feminista» y a todos quienes la apoyaron. Sobre sus orígenes, dijo: «Aunque nacida en Caravia me siento gijonesa; llevo aquí más de 50 años así que creo que ya me gané la ciudadanía de sobra».