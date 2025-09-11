Una oficina de Ingeniería Biomédica en el HUCA para aportar soluciones técnicas a los problemas clínicos A través de este «espacio de colaboración» entre ingenieros y profesionales sanitarios ya se está trabajando en un proyecto para mejorar aspectos organizativos, en exoesqueletos de bajo coste y en prótesis personalizadas

Miriam Suárez Oviedo Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:05 Comenta Compartir

El Centro de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Oviedo, que lleva funcionando dos años, ha abierto una oficina en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Este «espacio de colaboración» entre clínicos e ingenieros, que funciona desde hace ocho meses, aunque no se presentó públicamente hasta hoy, «aportará al ecosistema sanitario las herramientas de nuestra disciplina» para desarrollar nuevos materiales, optimizar procesos o incluso descifrar el genoma humano.

Así resumía el director del centro, Víctor Manuel González, el objetivo de abrir una oficina en el HUCA, que permitirá encontrar soluciones a los problemas derivados de la actividad asistencial «poniendo en contacto a los profesionales sanitarios con los investigadores del Centro de Ingeniería Biomédica». El hecho de que «los ingenieros estén aquí dentro del HUCA va a suponer una mejora, porque estarán dentro del día a día del hospital y, cuando surjan dudas o inquietudes, esta oficina ayudará a darles respuesta», señaló, por su parte, la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

Es, por tanto, «más que una infraestructura», porque, «al tender puentes entre ingeniería, ciencia y práctica clínica lo que estamos haciendo es mejorar el sistema sanitario y la salud de los personas», hizo hincapié Faustino Blanco. El director de la Fundación para la Innovación e Investigación Biosanitaria del Principado (Finba), que colabora activamente con este polo de «capacidades compartidas», participó también en la presentación de la oficina habilitada en el área de docencia del HUCA, junto a la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, Irene Díaz, y a la gerente del complejo hospitalario asturiano, Beatriz López.

Actualmente, se está trabajando en la solicitud de un proyecto que aborde la forma de mejorar los aspectos organizativos del hospital, incluidas las listas de espera. Los investigadores que forman parte del Centro de Ingeniería Biomédica -una treintena- «estudian exoesqueletos de bajo coste para Rehabilitación y el diseño de prótesis personalizadas». Sus ámbitos de desarrollo, sin embargo, son mucho más extensos e incluyen, según explicaba esta mañana el Víctor Manuel González, profesor de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Comunidades y Sistemas, la impresión 3D de tejidos y órganos; la regeneración de órganos; la edición genética; la neurotecnología; o la cirugía «ultramínimamente invasiva».

Temas

HUCA