De una noche «tropical» a un día a 35 grados

Fue una noche «tropical». Lo dice la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recurriendo a la definición técnica por la cual se otorga esta denominación a los periodos nocturnos en los que las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados centígrados. Y pueden atestiguarlo, entre otros, los vecinos de Llanes, pues mientras dormían el termómetro no se puso en ningún momento por debajo de los 20,5 grados. Y en San Antolín de Ibias los más madrugadores pudieron toparse ya con 23 grados a las siete de la mañana, preludio de lo que estaba por venir. Por segundo día consecutivo la estación situada en esta localidad del suroccidente asturiano iba a registrar la máxima más elevada de la región. Llegó a 28 grados al mediodía; a 30,3 tan solo una hora después; a 32 a las dos de la tarde... Y así hasta las cinco, cuando alcanzó el tope sudando a 34,8 grados. Un dato sofocante para Asturias, pese a que la región fue la segunda región con una máxima más baja, solo por delante de Cantabria, que no pasó de 34. El récord nacional lo marcó El Granado, en Huelva, con 46,4 grados.

A lo largo del Principado fueron varias las localidades que, según las estaciones oficiales, se situaron por encima de los 30 grados. En Tineo se registró un pico de 33,2 grados; en Pola de Somiedo, de 32,7; y en Mieres, de 31,9, el mismo calor que tuvieron que afrontar los vecinos de Panizales, en Amieva. Pola de Lena (31,5), Piloña (31,4), Cabrales (31,1), Degaña (30,9), Salas (30,3) y Oviedo (30,1) también superaron en algún momento del día la barrera psicológica de los 30 grados.

Galería. El Entrego. Una joven refresca a su hermano en una fuente. : / J. C. Román

En Gijón (27,4 de máxima en el campus), mientras la playa de San Lorenzo rebosaba de gente, decenas de personas buscaban el fresco del césped en un parque de Los Pericones en el que a la hora de la siesta costaba encontrar espacios libres de sombra. Y en Avilés (el aeropuerto, estación oficial más próxima, llegó a 26,8), además de los espacios verdes, se buscaba también el refugio de los soportales y el frío alivio de los muros de piedra, sobre los que muchos se recostaban. En Arriondas, también fueron unos cuantos los que combatieron el calor metiéndose en el Sella, en la víspera del gran día de las piraguas. Y en Corvera una actividad de teatro infantil con Factoría Norte que estaba programada al aire libre tuvo que trasladarse al salón de actos del Tomás y Valiente por las elevadas temperaturas.

Piscinas a rebosar

El agua era la gran deseada. Tanto para beber como para refrescarse, ya fuera en las fuentes públicas, en unas piscinas a rebosar o en las playas, con otra jornada de gran afluencia. En la de Rodiles, en Villaviciosa, «no está lleno, pero casi», apuntaban los responsables del servicio de salvamento, que cifraron la afluencia a este arenal en algo más de 15.000 personas. Por megafonía, durante toda la jornada, fueron avisando a los bañistas de las precauciones que debían tomar ante la ola de calor para evitar insolaciones. «Semanas atrás tuvimos alguna, pero hoy no ha habido», celebraban.

Galería. Oviedo. Varios jóvenes se zambullen en la piscina. / Mario Rojas

La playa de Salinas, en Castrillón, rebosaba desde primera hora de la tarde de gente que se dividía entre los que se tostaban al sol y los que se refugiaban a la sombra. «A mediodía tuve que pegarme al muro un par de horas», reconocía Débora Marzo, quien había acudido ya por la mañana a pillar un buen sitio en la arena, pero al olvidarse de la sombrilla se vio obligada a buscar algún modo de descansar de los rayos solares, sobre todo en el momento de más incidencia. «Hay que venir bien preparado», apuntaba una compañera de playa y vecina de la localidad, Carmina Ruiz, poniéndose como ejemplo. «Aquí estoy con las gafas de sol, sombrero, y embadurnada en crema», señalaba. Pese a su intención de «coger un poco de moreno», matizaba que no soporta nada bien el calor. Y ese parecía ser el sentir general, pues apenas se veía gente que no se tapara al menos la cara con una camiseta. Ignacio Calatayud, turista llegado de Valencia, se congratulaba de que «al menos el agua está fresquita, en el Mediterráneo parece caldo».

Ligero descenso

Para hoy la Agencia Estatal de Meteorología anuncia en Asturias «temperaturas máximas en descenso, menos acusado en el litoral, y mínimas en descenso en la Cordillera y los Picos de Europa y con pocos cambios en el resto de la región». Por concejos, anuncia hasta 30 grados en Cangas del Narcea, 28 en Langreo, 27 en Oviedo, 26 en Gijón, Llanes y Avilés, y 24 en Navia. Para el domingo se espera un repunte de las temperaturas máximas, menos acusado en el oriente, con las mínimas «en ligero descenso», salvo en el occidente, que se mantendrán.