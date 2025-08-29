Comienza la operación retorno de la DGT: las peores carreteras y horas para concudir por Asturias

I. G. Viernes, 29 de agosto 2025, 11:51 Comenta Compartir

Hoy, a las 15 horas, comienza el operación retorno del final del verano. Será entonces cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) ponga en marcha el último dispositivo especial de la temporada, pues hasta el domingo 31 se prevén más de 5 millones de desplazamientos de largo recorrido en toda España, 149.000 de ellos en Asturias.

Según las previsiones de la DGT, las horas de mayor afluencia de tráfico en las carreteras asturianas son:

Las horas Viernes 29: 15 - 22 horas.

Sábado 30: 9 - 15 horas, por el inicio de vacaciones de septiembre y trayectos cortos de fin de semana.

Domingo 31: 16 a 22 horas, por el regreso de zonas de playa.

En cuanto a las carreteras y tramos que pueden registrar mayores complicaciones viarias durante el fin de semana son:

Las carreteras Por elevado volumen de tráfico : Puerto de Pajares (N-630, pk. 67 al 87), los accesos a la playa del Aguilar (AS-317), el túnel de Villaviciosa (A-8, pk. 355), la intersección con la A-64 (A-8, pk. 362+600), y los accesos al Parque Nacional de Picos de Europa y la ruta del Cares (AS-264, pk. 1 al 7).

Por obras: la AP-66 por desprendimientos y adecuación de túneles, la reparación de calzada en la N-625 (p.k. 135+500), así como trabajos de rehabilitación en la A-8, actuaciones contra el ruido en varios tramos de la A-66, N-632, N-634 y N-641, y la reforma del puente de Ribadesella (N-632, p.k. 3).

Itinerarios alternativos

La DGT ha establecido itinerarios alternativos recomendados, como circular entre Oviedo y Gijón por AS-II o A-64 y AS-I o utilizar la salida 319 de la A-8 hacia Cangas de Onís, Covadonga y el Parque Nacional de Picos de Europa. Desde Cangas de Onís y Arriondas se aconseja regresar a Oviedo también por la A-8.

Medidas viarias

Para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico, la DGT ha desplegado medidas de regulación, ordenación y vigilancia que implican a todos sus recursos materiales y humanos disponibles, incluyendo agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal técnico de gestión y emergencias, radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas.

Entre las medidas adoptadas destaca la paralización de obras en carretera, la restricción de pruebas deportivas y eventos en vías con gran afluencia, así como limitaciones a la circulación de vehículos pesados y transportes especiales en ciertos tramos y horarios.

Además, se aplicarán restricciones de acceso a la CO-4, vigilancia reforzada en puntos de mayor tráfico, y eliminación del tercer carril en la A-8 entre los puntos kilométricos 356,200 y 358,200 para mejorar el acceso a zonas de playa.

Recomendaciones

Tráfico recuerda que, ante posibles retenciones, es esencial mantener la calma y evitar comportamientos de riesgo como excesos de velocidad o adelantamientos indebidos. «Lo único importante es siempre llegar», subrayan desde el organismo.

Además, se recomienda iniciar el viaje descansado, no consumir alcohol o drogas antes de conducir, respetar la normativa y mantenerse informado del estado del tráfico a través del teléfono 011, la web de la DGT y sus perfiles en redes sociales (@informacionDGT y @DGTes).

Se alerta también del riesgo de incendios, por lo que se pide extremar la precaución ante posibles cortes preventivos en vías afectadas, así como seguir siempre las indicaciones de los agentes y no intentar atravesar zonas cercanas al fuego o al humo.