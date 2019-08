Abren una cuenta solidaria para reflotar la quesería calcinada en un incendio Fran Wagner contempla los destrozos en la quesería de El Coz, arrasada por las llamas. / XUAN CUETO Los elaboradores de Gamonéu Fran Wagner y Beatriz Rodríguez habían puesto en marcha su negocio un mes antes con micromecenazgo J. GARCÍA CANGAS DE ONÍS. Miércoles, 7 agosto 2019, 00:19

La primera quesería que aspiraba a elaborar Gamonéu Ecológico de Asturias quiere renacer de sus cenizas como ave fénix. Los propietarios de la finca El Coz de Parda (Cangas de Onís), Beatriz Rodríguez y el riosellano Fran Wagner, han iniciado los pasos para reconstruir lo que las llamas devoraron en la madrugada del pasado 29 de julio. El fuego solo dejó en pie las paredes de la Casa Vieya donde un mes antes habían iniciado esta aventura. También se quemaron alrededor de treinta quesos, porque solo trece estaban en la cueva. En principio iban camino de convertirse en los primeros quesos ecológicos de Gamonéu, aunque aún no tienen la certificación ecológica.

Después de una «durísima» semana, Wagner y Beatriz se han recompuesto y poco a poco están saliendo del trauma inicial que les dejó el incendio. Quieren recuperar la quesería. Para conseguirlo, buscarán financiación a través de tres vías. Por un lado, pedirán un crédito bancario, «aunque seguro que no nos dan todo lo que pedimos», afirmó Wagner. Por otro, llamarán a las puertas de la cooperativa de servicios financieros Coop57, especializada en proyectos de economía social y solidaria.

Y en tercer lugar, un buen amigo de la familia, el cangués Adolfo Nava, «con toda la buena intención del mundo ha abierto una cuenta solidaria en la sucursal que la Caja Rural de Asturias tiene en Arriondas para el que quiera hacer un donativo». La cuenta se ha abierto a nombre de El Coz S. C. Ganadería Ecolóxica. La quesería ya la habían creado a través de microcréditos, utilizando el sistema del crowdfunding, «y fue un éxito, ya que conseguimos 2.000 euros más de lo que se pedía». Llevaban un mes «funcionando muy bien, pero de la noche a la mañana todo se fue al garete. Bueno, todo no, porque el ganado se salvó, aunque sigo meciendo y estoy tirando toda la leche porque no puedo elaborar queso», lamentó Fran Wagner.