Nuevos cortes de tráfico en el puente de Ribadesella los días 9 y 11 de diciembre Las obras en la infraestructura obligan a cortar de manera total el puente durante unas horas

Nuevos cortes de tráfico en el puente de Ribadesella. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras por 7,74 millones de euros para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la N-632.

Para la ejecución de estos trabajos serán necesarios los siguientes cortes totales puntuales: martes 9 de diciembre, de 9 a 13 horas para el cambio de señalización y balizamiento necesario para el cambio de corte de carril y jueves 11 de diciembre, de 9 a 13 horas para el hormigonado de la limpieza en la pila 7.

El itinerario alternativo previsto durante estos episodios será la A-8, entre los enlaces de Llovio (kilómetro 319) y Pando/Bones (kilómetro 326). En este periodo se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente.

El resto de las jornadas se mantiene el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos.

