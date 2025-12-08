El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras en el puente de Ribadesella. Ayuntamiento de Ribadesella

Nuevos cortes de tráfico en el puente de Ribadesella los días 9 y 11 de diciembre

Las obras en la infraestructura obligan a cortar de manera total el puente durante unas horas

E. P.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:49

Comenta

Nuevos cortes de tráfico en el puente de Ribadesella. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras por 7,74 millones de euros para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la N-632.

Para la ejecución de estos trabajos serán necesarios los siguientes cortes totales puntuales: martes 9 de diciembre, de 9 a 13 horas para el cambio de señalización y balizamiento necesario para el cambio de corte de carril y jueves 11 de diciembre, de 9 a 13 horas para el hormigonado de la limpieza en la pila 7.

El itinerario alternativo previsto durante estos episodios será la A-8, entre los enlaces de Llovio (kilómetro 319) y Pando/Bones (kilómetro 326). En este periodo se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente.

El resto de las jornadas se mantiene el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  3. 3

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  4. 4 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  5. 5 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  6. 6 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  7. 7 Muere Inés Illán, la profesora de Latín que hizo de la palabra su refugio y su trinchera
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  9. 9

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual
  10. 10

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Nuevos cortes de tráfico en el puente de Ribadesella los días 9 y 11 de diciembre

Nuevos cortes de tráfico en el puente de Ribadesella los días 9 y 11 de diciembre