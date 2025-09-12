El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En directo: rueda de prensa del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk
La Cuevona que da acceso a la localidad riosellana de Cuevas del Agua. Juan Llaca

Crimen en Asturias: investigan la muerte de un hombre tras una paliza en Ribadesella

La víctima de 60 años y ganadero en Cuevas del Agua, fue presuntamente agredida por dos desconocidos a la salida de su domicilio

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:37

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Ribadesella. A las 12.15 horas se recibe llamada telefonica en el centro operativo de la Guardia Civil de Asturias en la que una mujer comunica que su cuñado ha sido agredido en Cuevas del Agua, en el concejo riosellano.

Trasladada la patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Ribadesella informa que en el lugar se encontraban servicios de emergencias intentando reanimarlo porque se encontraba en parada cardiorespiratoria. La víctima de 60 años, J. A. O, y con domicilio en Ribadesella supuestamente fue agredida por dos desconocidos que le dieron una paliza a la salida de su domicilio. El hombre regentaba una ganadería.

Los servicios sanitarios no lograron recuperarlo y certificaron su muerte. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.

